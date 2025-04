Nórsku kráľovnú prepustili z nemocnice, kde bola pre dýchavičnosť

Oslo 22. apríla (TASR) - Nórsku kráľovnú Sonju prepustili v utorok z osloskej nemocnice, kde bola od pondelňajšieho neskorého večera hospitalizovaná pre problémy s dýchaním. Oznámil to kráľovský palác, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Jej veličenstvo kráľovná bola prepustená z Univerzitnej nemocnice v Osle,“ uviedol palác. Zároveň spresnil, že kráľovnú hospitalizovali pre dýchavičnosť. Utorňajšie výsledky testov však ukázali, že sa jej stav už zlepšil. Kráľovské povinnosti však nebude vykonávať ešte do konca týždňa a bude sa zotavovať doma.



Osemdesiatosemročnú Sonju previezli do nemocnice záchranárskym vrtuľníkom z kráľovskej chaty v údolí Sikkilsdalen. Tam spolu so svojím manželom, 88-ročným kráľom Haraldom V. trávila veľkonočné sviatky, ako je zvykom kráľovskej rodiny už od roku 1924.



Sonju už v januári nakrátko hospitalizovali po tom, ako sa u nej vyskytla srdcová arytmia, teda rýchly a nepravidelný pulz, v dôsledku čoho jej zaviedli kardiostimulátor. Jej manžel je aktuálne najstarším vládnucim panovníkom v Európe. V marci 2024 mu taktiež voperovali kardiostimulátor po tom, ako počas dovolenky v Malajzii dostal infekciu.