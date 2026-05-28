Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
Nórsku kráľovnú Sonju už prepustili z nemocnice

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Oslo 28. mája (TASR) - Nórsku kráľovnú Sonju vo štvrtok prepustili z nemocnice, v ktorej bola jednu noc pre problémy so srdcom. Informoval o tom jej manžel kráľ Harald, ktorý zároveň vyjadril obavy o korunnú princeznú Mette-Marit trpiacu nevyliečiteľným ochorením pľúc. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Kráľovnej v januári 2025 implantovali kardiostimulátor po tom, ako ju počas lyžovačky postihla srdcová arytmia. Do nemocnice v Osle ju prijali v stredu pre nevoľnosť. Pôvodne mala byť pod dohľadom lekárov niekoľko dní. Kráľ však vo štvrtok pred novinármi uviedol, že Sonja je už „na ceste domov“.

Harald zároveň vyjadril obavy o 52-ročnú Mette-Marit, ktorá trpí nevyliečiteľným ochorením pľúc a ktorej stav sa v poslednom období zhoršil, ako to v utorok oznámil jej manžel korunný princ Haakon.

Princeznej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy, ktorá jej spôsobuje ťažkosti s dýchaním a opakovane ju núti obmedzovať svoje povinnosti. V poslednom období sa na verejnosti objavovala s kyslíkovou podporou.

Kráľovský palác v decembri 2025 oznámil, že princezná by v budúcnosti vzhľadom na svoj zdravotný stav mohla potrebovať transplantáciu pľúc. Haakon v utorok uviedol, že stav jeho manželky sa v poslednom období citeľne zhoršil a vyjadril o ňu obavy.

Mette-Marit je manželkou následníka trónu od roku 2001. V posledných mesiacoch sa ocitla v centre pozornosti aj pre svoje predchádzajúce kontakty s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, ako aj pre právne problémy svojho syna Mariusa Borga Höibyho, ktorý je obvinený zo znásilnenia. Verdikt v tomto prípade sa očakáva 15. júna.
