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Nórsku princeznú Mette-Marit pridali na zoznam čakateľov na transplant

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Princeznej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy.

Autor TASR
Oslo 5. júna (TASR) - Nórsku korunnú princeznú Mette-Marit zaradili na zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc po tom, ako sa jej zdravotný stav výrazne zhoršil, oznámila kráľovská kancelária vo svojom piatkovom vyhlásení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Princeznej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy, ktorá jej spôsobuje ťažkosti s dýchaním a opakovane ju núti obmedzovať svoje povinnosti. V poslednom období sa na verejnosti objavovala s kyslíkovou podporou.

„V dôsledku jej život ohrozujúceho chronického pľúcneho ochorenia a po dôkladných zdravotných vyšetreniach bola Jej kráľovská výsosť korunná princezná Mette-Marit zaradená na zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc,“ uviedol palác.

Univerzitná nemocnica v Osle v decembri uviedla, že princezná bude zrejme v budúcnosti potrebovať transplantáciu pľúc, ale vtedy ešte nebola zaradená na nórsky zoznam potenciálnych príjemcov.

Korunný princ Haakon začiatkom týždňa uviedol, že jej zdravotný stav sa zhoršil a že má väčšie ťažkosti s dýchaním.

Mette-Marit je manželkou následníka trónu od roku 2001. V posledných mesiacoch bola v centre pozornosti aj pre svoje predchádzajúce kontakty s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, ako aj pre problémy so zákonom jej syna Mariusa Borga Höibyho, ktorý je obvinený zo znásilnenia. Verdikt v tomto prípade sa očakáva 15. júna.
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