Nórsky generál: Rusko má pri Nórsku o 20% menej síl než pred inváziou

Oslo 17. septembra (TASR) – V arktickej oblasti neďaleko Nórska je v súčasnosti umiestnených o najmenej 20 percent menej ruských síl než pred inváziou na Ukrajinu z februára 2022. Uviedol to v sobotu veliteľ nórskych ozbrojených síl Eirik Kristoffersen, informovala agentúra Reuters.



Nórsko je členom NATO a má s Ruskom hranicu pri polostrove Kola, kde sa nachádza väčšina ruských jadrových zbraní, ako aj ruská Severná flotila prevádzkujúca jadrové ponorky.



Kristoffersen po stretnutí náčelníkov štábov členských krajín NATO v Nórsku uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin "veľmi dobre" vie, že NATO nie je hrozbou pre Rusko.



"Na našej hranici, na ruskej hranici, zostalo možno o 20 percent alebo ešte menej (ruských) síl, než ich tam bolo pred 24. februárom 2022," povedal na tlačovej konferencii.



"Ak by si myslel, že ohrozujeme Rusko, nepresunul by svojich vojakov na Ukrajinu, aby tam viedli vojnu," zdôraznil Kristoffersen.



Takýto postup Ruska sa týka aj susedného Fínska po jeho vstupe do NATO v apríli, doplnil predseda Vojenského výboru NATO Rob Bauer. Aj pri tamojšej hranici sú podľa neho počty ruských vojakov nižšie než pred vojnou.



"Rusko vie, že NATO nie je hrozba, pretože nemáme v úmysle na nich útočiť. V opačnom prípade by na vstup Fínska reagovali úplne inak," povedal Bauer.