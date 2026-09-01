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Nórsky kráľ Haakon VIII. zložil prísahu
Post monarchu obsadil Haakon VIII. automaticky minulý týždeň v piatok po tom, ako zomrel jeho otec a predchodca Harald V. (89) ako najstarší vládnuci panovník v Európe.
Autor TASR,aktualizované
Oslo 1. septembra (TASR) - Nový nórsky kráľ Haakon VIII. zložil v utorok v nórskom parlamente prísahu, v ktorej sa zaviazal dodržiavať ústavu a zákony krajiny. So svojou manželkou, kráľovnou Mette-Marit, nebudú korunovaní, keďže korunovácie v Nórsku zrušili v roku 1908. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
„Sľubujem a prisahám, že budem vládnuť Nórskemu kráľovstvu v súlade s jeho ústavou a zákonmi, nech mi v tom pomáha Boh Všemohúci a Vševediaci,“ vyhlásil Haakon VIII. (53) na ceremónii.
Kráľovná Mette-Marit (53) sa na nej nezúčastnila. Palác ešte v priebehu dňa oznámil, že sa stále zotavuje z transplantácie pľúc, ktorú absolvovala v júni.
Na ceremónii sa však zúčastnili ich deti princezná Ingrid Alexandra (22) a princ Sverre Magnus (20) spolu s ich starou mamou a bývalou kráľovnou Sonjou (89).
Post monarchu obsadil Haakon VIII. automaticky minulý týždeň v piatok po tom, ako zomrel jeho otec a predchodca Harald V. (89) ako najstarší vládnuci panovník v Európe.
Nebohý kráľ sa podľa AFP tešil veľkej podpore aj napriek viacerým škandálom, ktoré jeho rodinu v posledných mesiacoch sprevádzali. Funkciu nórskeho monarchu zastával 35 rokov.
Podľa víkendového prieskumu, ktorý v utorok zverejnila stanica NRK, podpora verejnosti pre monarchiu od smrti Haralda V. vzrástla. Takmer traja zo štyroch Nórov, teda 72 percent, uviedli, že monarchiu podporujú, čo predstavuje nárast o osem percent oproti predošlému prieskumu z mája.
Uplynulé mesiace boli pre nórsku kráľovskú rodinu turbulentné, konštatuje AFP. Americké ministerstvo spravodlivosti začiatkom tohto roka zverejnilo dokumenty, v ktorých sa meno kráľovnej Mette-Marit objavilo v korešpondencii s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Jej syn z predchádzajúceho vzťahu Marius Borg Höiby je navyše v súčasnosti v domácom väzení po tom, ako bol v júni odsúdený na štyri roky väzenia za viaceré trestné činy vrátane dvoch znásilnení. Nórske úrady mu napriek tomu povolili zúčastniť sa na pohrebe bývalého kráľa Haralda V., ktorý sa uskutoční 9. septembra.
Obrad sa bude konať v Osle a podľa Reuters naň boli pozvané viaceré hlavy štátov z celého sveta.
„Sľubujem a prisahám, že budem vládnuť Nórskemu kráľovstvu v súlade s jeho ústavou a zákonmi, nech mi v tom pomáha Boh Všemohúci a Vševediaci,“ vyhlásil Haakon VIII. (53) na ceremónii.
Kráľovná Mette-Marit (53) sa na nej nezúčastnila. Palác ešte v priebehu dňa oznámil, že sa stále zotavuje z transplantácie pľúc, ktorú absolvovala v júni.
Na ceremónii sa však zúčastnili ich deti princezná Ingrid Alexandra (22) a princ Sverre Magnus (20) spolu s ich starou mamou a bývalou kráľovnou Sonjou (89).
Post monarchu obsadil Haakon VIII. automaticky minulý týždeň v piatok po tom, ako zomrel jeho otec a predchodca Harald V. (89) ako najstarší vládnuci panovník v Európe.
Nebohý kráľ sa podľa AFP tešil veľkej podpore aj napriek viacerým škandálom, ktoré jeho rodinu v posledných mesiacoch sprevádzali. Funkciu nórskeho monarchu zastával 35 rokov.
Podľa víkendového prieskumu, ktorý v utorok zverejnila stanica NRK, podpora verejnosti pre monarchiu od smrti Haralda V. vzrástla. Takmer traja zo štyroch Nórov, teda 72 percent, uviedli, že monarchiu podporujú, čo predstavuje nárast o osem percent oproti predošlému prieskumu z mája.
Uplynulé mesiace boli pre nórsku kráľovskú rodinu turbulentné, konštatuje AFP. Americké ministerstvo spravodlivosti začiatkom tohto roka zverejnilo dokumenty, v ktorých sa meno kráľovnej Mette-Marit objavilo v korešpondencii s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Jej syn z predchádzajúceho vzťahu Marius Borg Höiby je navyše v súčasnosti v domácom väzení po tom, ako bol v júni odsúdený na štyri roky väzenia za viaceré trestné činy vrátane dvoch znásilnení. Nórske úrady mu napriek tomu povolili zúčastniť sa na pohrebe bývalého kráľa Haralda V., ktorý sa uskutoční 9. septembra.
Obrad sa bude konať v Osle a podľa Reuters naň boli pozvané viaceré hlavy štátov z celého sveta.