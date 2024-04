Nórsky kráľ Harald V. sa po zdravotných problémoch vráti do práce

Oslo 19. apríla (TASR) - Nórsky kráľ Harald V. sa vráti v pondelok po dlhšej prestávke k pracovným povinnostiam. Oznámil to v piatok nórsky kráľovský palác, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Najstaršieho európskeho monarchu hospitalizovali konca februára s infekciou počas dovolenky v Malajzii. Následne ho letecky previezli nazad do Nórska, kde bol okamžite prijatý do nemocnice v Osle. Nórski lekári mu potom v marci natrvalo implantovali kardiostimulátor.



Návrat Haralda k pracovným povinnostiam po zdravotných komplikáciach opakovane posúvali. Podľa oficiálneho kalendára, zverejňovaného nórskym kráľovským palácom, by sa kráľ mal vrátiť do práce v pondelok a mal by mať audienciu so šéfom nórskych ozbrojených síl a dvoma vysokopostavenými dôstojníkmi.



"Môžem potvrdiť, že kráľ bude v pondelok späť v práci," uviedla pre AFP hovorkyňa paláca Sara Svanemyrová. Bližšie informácie o jeho zdravotnom stave však neposkytla.



Počas Haraldovej práceneschopnosti prevzal kráľovské povinnosti jeho syn korunný princ Haakan. Povinnosti nórskeho kráľa sú pritom výlučne reprezentatívne.



Harald (87) nastúpil na nórsky trón v roku 1991. Jeho zdravotný stav je v posledných rokoch krehký, pričom bol už niekoľkokrát hospitalizovaný. Napriek tomu niekoľkokrát povedal, že neplánuje abdikovať — na rozdiel od svojej sesternice z druhého kolena, dánskej kráľovnej Margaréty II., ktorá začiatkom tohto roka uvoľnila trón v prospech svojho syna.