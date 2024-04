Nórsky kráľ sa po zdravotných problémoch vrátil k povinnostiam

Oslo 22. apríla (TASR) - Nórsky kráľ Harald V. sa v pondelok po takmer dvoch mesiacoch absencie zapríčinenej zdravotnými problémami vrátil k svojim pracovným povinnostiam. Oznámil to kráľovský palác. Zároveň uviedol, že 87-ročný panovník vzhľadom na pokročilý vek obmedzí svoje pracovné povinnosti, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Najstaršieho európskeho monarchu hospitalizovali koncom februára s infekciou počas dovolenky v Malajzii. Následne ho letecky previezli nazad do Nórska, kde bol okamžite prijatý do nemocnice v Osle. Nórski lekári mu potom v marci natrvalo implantovali kardiostimulátor. "Jeho veličenstvo kráľ je šťastný, že sa opäť môže venovať svojim povinnostiam," uviedol v pondelok palác.



Dodal, že kráľ "vzhľadom na svoj vek" upraví svoj pracovný program a natrvalo zníži počet aj rozsah svojich plánovaných aktivít.



Harald V. vládne od roku 1991. Na trón nastúpil po smrti svojho otca Olafa V. Pribúdajúce zdravotné problémy, vrátane hospitalizácii, ako aj pokročilý vek viedli v ostatnom čase k špekuláciám o tom, že by mohol nasledovať kroky 83-ročnej dánskej kráľovnej Margaréty II, ktorá v januári abdikovala v prospech svojho syna Frederika.



Harald V. však špekulácie o svojom potenciálnom odstúpení opakovane vyvrátil. Počas kráľovej práceneschopnosti vykonával jeho povinnosti, ktoré sú výlučne reprezentatívne, jeho syn, 50-ročný korunný princ Haakon.