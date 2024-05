Nórsky kráľ sa prvýkrát po zákroku objavil na verejnosti

Oslo 2. mája (TASR) - Nórsky kráľ Harald V. sa vo štvrtok prvýkrát objavil na verejnosti, odkedy mu v marci natrvalo implantovali kardiostimulátor. Pôsobil zdravo a zjavne mal aj dobrú náladu, uvádza TASR podľa správy agentúry DPA.



Haralda zachytila televízia NRK. Na zverejnenom videozázname vystupoval o barlách z auta v nórskom meste Kongsberg, pričom ho sprevádzala jeho manželka, nórska kráľovná Sonja. "Na 87-ročného človeka to nie je zlé," odpovedal následne monarcha novinárom na otázku, ako sa má.



Momentálne najstaršieho vládnuceho panovníka v Európe hospitalizovali koncom februára s infekciou počas dovolenky v Malajzii. Následne ho letecky previezli nazad do Nórska, kde bol okamžite prijatý do nemocnice v Osle. Nórski lekári mu potom v marci natrvalo voperovali kardiostimulátor.



Nórsky kráľovský palác minulý týždeň ohlásil Haraldov návrat k pracovným povinnostiam. Zároveň však avizoval, že 87-ročný panovník vzhľadom na svoj pokročilý vek už tieto povinnosti obmedzí. "Z času na čas to budem mať o trochu ľahšie. Inak si veľký rozdiel nevšimnete," povedal vo štvrtok Harald pre NRK.



Harald V. vládne od roku 1991. Na trón nastúpil po smrti svojho otca Olafa V. Pribúdajúce zdravotné problémy vrátane hospitalizácií a pokročilý vek viedli v ostatnom čase k špekuláciám o tom, že by mohol nasledovať kroky 83-ročnej dánskej kráľovnej Margaréty II., ktorá v januári abdikovala v prospech svojho syna Frederika.



Harald V. však špekulácie o svojom možnom odstúpení opakovane vyvrátil. Počas kráľovej práceneschopnosti vykonával jeho povinnosti, ktoré sú výlučne reprezentatívne, jeho syn, 50-ročný korunný princ Haakon.