MASOVÝ VRAH Breivik opäť žiada o predčasné prepustenie

Oslo 19. novembra (TASR) - V Nórsku sa v utorok začalo súdne pojednávanie v prípade podmienečného prepustenia masového vraha Andersa Breivika. Odpykáva si trest za teroristické útoky v roku 2011 v Osle a na ostrove Utöya, pri ktorých zahynulo 77 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Breivik (45) už druhýkrát požiadal súd o podmienečné prepustenie. Jeho šance na úspech sa však považujú za nízke. Pojednávanie sa koná v telocvični vo väznici s vysokým stupňom stráženia Ringerike, ktorá bola premenená na dočasnú súdnu sieň. Pri vstupe Breivik niesol ceduľku s niekoľkými politickými odkazmi. Neskôr pravou rukou hajloval na pozdrav.



"Nie som človek. Už 13 rokov nie som človek," povedal po príchode. Označil sa za "kolektivistu" a "politického vojaka", ktorý naďalej slúži svojej "frakcii".



Nad pravým uchom na jeho inak plešatej hlave bolo vidieť písmeno "Z", ktoré naznačuje podporu Ruska vo vojenskej agresii voči Ukrajine.



Na otázku, čo bude robiť, ak ho prepustia, Breivik odpovedal, že chce čo najskôr opustiť Nórsko, ak mu to úrady povolia. Súd najskôr vypočul prokurátorku Huldu Olsen Karlsdottir, on bude mať možnosť vystúpiť neskôr.



Breivik 22. júla 2011 spáchal najzávažnejší zločin v povojnovej histórii Nórska. Najprv nastražil bombu vo vládnej štvrti v Osle - explózia pripravila o život osem ľudí. Zhruba o dve hodiny sa presunul na ostrov Utöya, zhruba 40 kilometrov severozápadne od Osla. Tam postrieľal 69 prevažne mladých ľudí, ktorí boli na letnom tábore mládežníckej organizácie sociálnodemokratickej Strany práce (AP). Masové vraždenie odôvodnil pravicovo-extrémistickými a islamofóbnymi motívmi.



V roku 2012 bol odsúdený na 21 rokov väzenia, v tom čase najprísnejší trest v Nórsku, ktorý možno predĺžiť, ak bude považovaný za hrozbu pre spoločnosť. Viac ako 12 rokov je držaný oddelene od ostatných väzňov v prísne strážených zariadeniach.



Po odpykaní minimálnej lehoty 10 rokov neúspešne požiadal začiatkom roku 2022 o možnosť podmienečného prepustenia. Okresný súd Ringerike, Askeru a Baerumu, ktorý má teraz nad ním úradnú právomoc, naplánoval pojednávanie v jeho prípade na tri dni až do štvrtka.