Nórsky minister obrany: Rusko je hrozbou pre celú Európu

Kodaň 13. februára (TASR) - Rusko je hlavnou bezpečnostnou hrozbou pre celú Európu a ešte dlho ňou ostane, uviedol v pondelok nórsky minister obrany Björn Arild Gram. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Rusko dnes predstavuje najväčšiu hrozbu pre nórsku a európsku bezpečnosť a konfrontácia Moskvy so Západom bude dlhotrvajúca," povedal minister. Krátko predtým vláda dostala výročné hodnotiace správy o hrozbách od tajných služieb a Nórskeho národného bezpečnostného úradu (NSM).



Riaditeľka Nórskej bezpečnostnej služby Beate Gangasová upozornila na zvýšené nebezpečenstvo teroristických útokov v Škandinávii pre pálenie koránu počas demonštrácií.



"Pálenie koránu by sa mohlo považovať za urážlivé alebo provokatívne a očakávame, že k takýmto udalostiam dôjde v roku 2023 aj v Nórsku," uviedla. V takom prípade očakáva pravdepodobnosť radikalizácie a v konečnom dôsledku aj plánovania teroristického útoku proti Nórsku. Napriek upozorneniu sa však úroveň hrozby teroristického útoku v Nórsku nezmenila, zostala na úrovni "mierna".



Zástupca šéfa zahraničnej rozviedky Lars Nordrum varoval, že terčom ruskej sabotáže by sa mohli stať nórske ropné a plynové zariadenia. Riaditeľka NSM Sofie Nyströmová upozornila, že v prípade útoku na nórske ropné a plynové zariadenia by trpela celá Európa.



"V súčasnosti je Nórsko najdôležitejším dodávateľom energie pre Európu po zastavení vývozu ruského plynu na Západ," povedal Nordrum. Spravodajské služby však zhodnotili, že ruská sabotáž na nórskom území je tento rok nepravdepodobná.