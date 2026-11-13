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Nórsky najvyšší súd zrušil sporné povolenia na ťažbu ropy
Ministerstvo tvrdilo, že vplyvy ťažby na životné prostredie posúdilo dostatočne a nie sú dôvody na zastavenie projektov.
Autor TASR
Oslo 13. novembra (TASR) – Nórsky najvyšší súd v piatok rozhodol, že povolenia na ťažbu ropy, ktoré vláda udelila pre tri ropné polia v Severnom mori, sú neplatné. Pri ich schvaľovaní totiž úrady dostatočne nezohľadnili emisie spojené s ťažbou. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Súd dal za pravdu klimatickým aktivistom. Podľa nich posúdenia vplyvov na životné prostredie nezahŕňali emisie zo spaľovania ropy po jej vyťažení. Žalobu proti povoleniam pre polia Tyrving, Breidablikk a Yggdrasil podali v roku 2023 organizácie Mladí priatelia Zeme Nórsko a nórska pobočka Greenpeace. Okresný súd im v januári 2024 vyhovel a odvolací súd toto rozhodnutie vlani v novembri potvrdil. Ťažba však mohla počas odvolania ministerstva energetiky pokračovať.
Ministerstvo tvrdilo, že vplyvy ťažby na životné prostredie posúdilo dostatočne a nie sú dôvody na zastavenie projektov. Polia Breidablikk a Tyrving sú už v prevádzke, ťažba na poli Yggdrasil sa má začať v roku 2027. Odhad jeho potenciálnych zásob sa nedávno zvýšil.
Rozsudok podľa Klimentiny Radkovovej z Greenpeace zmení spôsob schvaľovania nových projektov. Ich vplyv na klímu sa bude musieť vopred vyčísliť a zverejniť.
Rozhodnutie sledujú aj právni experti a mimovládne organizácie v zahraničí. Podobne už v posledných rokoch rozhodli súdy napríklad v Austrálii, Francúzsku či Spojenom kráľovstve.
Nórsko po vypuknutí vojny na Ukrajine predbehlo Rusko a stalo sa hlavným dodávateľom ropy a zemného plynu do Európy.
Súd dal za pravdu klimatickým aktivistom. Podľa nich posúdenia vplyvov na životné prostredie nezahŕňali emisie zo spaľovania ropy po jej vyťažení. Žalobu proti povoleniam pre polia Tyrving, Breidablikk a Yggdrasil podali v roku 2023 organizácie Mladí priatelia Zeme Nórsko a nórska pobočka Greenpeace. Okresný súd im v januári 2024 vyhovel a odvolací súd toto rozhodnutie vlani v novembri potvrdil. Ťažba však mohla počas odvolania ministerstva energetiky pokračovať.
Ministerstvo tvrdilo, že vplyvy ťažby na životné prostredie posúdilo dostatočne a nie sú dôvody na zastavenie projektov. Polia Breidablikk a Tyrving sú už v prevádzke, ťažba na poli Yggdrasil sa má začať v roku 2027. Odhad jeho potenciálnych zásob sa nedávno zvýšil.
Rozsudok podľa Klimentiny Radkovovej z Greenpeace zmení spôsob schvaľovania nových projektov. Ich vplyv na klímu sa bude musieť vopred vyčísliť a zverejniť.
Rozhodnutie sledujú aj právni experti a mimovládne organizácie v zahraničí. Podobne už v posledných rokoch rozhodli súdy napríklad v Austrálii, Francúzsku či Spojenom kráľovstve.
Nórsko po vypuknutí vojny na Ukrajine predbehlo Rusko a stalo sa hlavným dodávateľom ropy a zemného plynu do Európy.