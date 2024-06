Nórsky parlament jednohlasne schválil navýšenie obranného rozpočtu

Oslo 5. júna (TASR) - Nórsky parlament v utorok jednohlasne schválil návrh na výrazné zvýšenie rozpočtu na obranu, oznámila v utorok vláda. Plán počíta s dodatočnými približne 53 miliardami eur na obdobie najbližších 12 rokov s cieľom posilniť nórsku armádu, uviedla agentúra DPA.



Menšinová stredoľavicová vláda ešte v apríli informovala o svojom pláne navýšiť obranný rozpočet o 83 percent do roku 2036, pričom susedné Rusko označila za nebezpečné a nepredvídateľné. Na prijatie takéhoto rozpočtu však potrebovala podporu opozície.



V utorok sa všetky strany zastúpené v parlamente - od populistickej krajne pravicovej až po komunistickú - postavili za vládny návrh, hoci s drobnými úpravami. Nórsky premiér Jonas Gahr Störe to označil za "historický" počin s tým, že prvýkrát sa všetky parlamentné strany dohodli na posilnení armády.



"Je to dôležitý signál pre našich spojencov a ostatných, že Nórsko je jednotné v posilňovaní svojej obrany," uviedol Störe.



V aprílovom návrhu vlády bolo zahrnutých päť nových ponoriek. Parlament sa napokon dohodol až na šiestich ponorkách a aj na systéme protivzdušnej obrany dlhého dosahu.



Nórsko chce do roku 2036 zvýšiť výdavky na obranu na približne tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Severoatlantickou alianciou (NATO) stanovené minimum je dve percentá HDP.



Nový návrh obranného rozpočtu má byť schválený 11. júna.