Nórsky parlament schválil plán na obstaranie delostreleckých systémov
Viaceré európske krajiny v súčasnosti výrazne zvyšujú výdavky na obranu v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu aj pod tlakom administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Oslo 27. januára (TASR) - Nórsky parlament v utorok schválil plán na obstaranie delostreleckých systémov v hodnote približne dvoch miliárd dolárov (1,68 miliardy eur). Cieľom je posilniť obranu krajiny v arktickom regióne, informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Ide o zbrane, ktoré dokážu zasiahnuť ciele hlboko za nepriateľskými líniami... To je v modernej vojne rozhodujúce,“ uviedol v parlamente Peter Frölich z opozičnej Konzervatívnej strany.
Nórske ministerstvo obrany by malo víťaza tendra oznámiť v najbližšom čase. Podľa denníka Aftenposten má vláda v úmysle kúpiť juhokórejský raketový systém viacnásobného odpaľovania (MLRS) K239 Čchon-mu (v preklade Nebeské hromy) od spoločnosti Hanwha Aerospace.
Niektorí poslanci nórskeho parlamentu presadzovali podporu vývoja európskej alternatívy raketového systému. Vláda túto možnosť odmietla ako príliš časovo náročnú a finančne nákladnú.
Spoločnosť Hanwha Aerospace minulý rok podpísala dohodu s poľskou zbrojárskou firmou WB Electronics o vytvorení spoločného podniku na výrobu rakiet v Poľsku.
