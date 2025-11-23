Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nórsky premiér: Americký plán pre Ukrajinu má závažné nedostatky

Na snímke nórsky premiér Jonas Gahr Store. Foto: TASR/AP

Návrh plánu, ktorý je odrazom viacerých tvrdých požiadaviek Ruska, sa stretol s odporom Kyjeva a jeho európskych spojencov.

Autor TASR
Johanesburg 23. novembra (TASR) - V americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine sú „závažné nedostatky“, uviedol nórsky premiér Jonas Gahr Store v nedeľu pre agentúru AFP v juhoafrickom Johannesburgu, kde sa koná summit krajín skupiny G20. Informuje o tom TASR.

Návrh plánu, ktorý je odrazom viacerých tvrdých požiadaviek Ruska, sa stretol s odporom Kyjeva a jeho európskych spojencov, ktorí sa snažia dosiahnuť určité zmeny, konštatuje agentúra.

„Potrebujeme zapojenie USA, aby sme pomohli ukončiť vojnu na Ukrajine a zastaviť ruskú agresiu. To je pozitívne,“ povedal Store na okraj summitu G20.

„Plán (USA na ukončenie vojny na Ukrajine) je však nepostačujúci a má závažné nedostatky, na ktorých treba pracovať. Jedným z nich je dostať Európu k rokovaciemu stolu a v neposlednom rade aj Ukrajinu,“ povedal.

„Zmena hraníc silou je neprijateľná,“ dodal Store s odkazom na 28-bodový dokument.

Ukrajinskí, európski a kanadskí bezpečnostní predstavitelia sa v nedeľu zišli v Ženeve, aby návrh USA prediskutovali, pripomína AFP.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio priletel do Ženevy po tom, čo Washington naznačil priestor na rokovania.

Store zdôraznil, že plán musí byť v súlade s medzinárodným právom vrátane zásad Charty Organizácie Spojených národov.

Európski lídri, ktorí sa v pondelok zúčastnia na summite v angolskom hlavnom meste Luanda, by mali tiež rokovať o pláne pre Ukrajinu, dodáva francúzska agentúra.
