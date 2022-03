Nórsky premiér podporuje predĺženie Stoltenbergovho mandátu v NATO

Oslo 24. marca (TASR) - Nórsko nebude brániť predĺženiu mandátu Jensa Stoltenberga na poste generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie, ak sa členské štáty NATO na tom dohodnú. Uviedol to vo štvrtok nórsky premiér Jonas Gahr Störe. TASR informácie prevzala od agentúry DPA.



Störe povedal vo štvrtok nórskym novinárom v Bruseli, že o tejto otázke diskutoval so samotným Stoltenbergom a vyjadril mu v tejto veci podporu.



"Ak by medzi štátmi NATO existovala vôľa predĺžiť (Stoltenbergovi) mandát a on s tým bude súhlasiť, Nórsko to podporí," povedal Störe. Na otázku, či by sa o tejto záležitosti mohlo rozhodnúť už počas štvrtkového mimoriadneho summitu NATO, nórsky premiér povedal, že to "nie je nemožné".



Stoltenberg bol vymenovaný za budúceho šéfa nórskej centrálnej banky začiatkom februára. Jeho súčasný mandát v NATO vyprší oficiálne 30. septembra. V stredu však sám pripustil, že predĺženiu svojho mandátu v NATO je otvorený. Nemenované zdroje pre nórsku televíziu TV2 a denník Dagens Naeringsliv uviedli, že Stoltenberg na čele Aliancie zostane dlhšie pre situáciu na Ukrajine, ktorá čelí nevyprovokovanej agresii zo strany Ruska.