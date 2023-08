Nórsky premiér potvrdil správy, že Oslo daruje Kyjevu stíhačky F-16

Oslo 24. augusta (TASR) — Nórsky premiér Jonas Gahr Störe vo štvrtok potvrdil medializované informácie, že jeho krajina daruje Kyjevu stíhačky F-16. Nórsko sa tak po Holandsku a Dánsku stane treťou krajinou, ktorá Kyjevu tieto stíhačky dodá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Plánujeme darovať Ukrajine nórske stíhačky F-16 a v pravý čas poskytneme ďalšie podrobnosti o tomto dare, ich počte aj časovom harmonograme dodania," uviedol Störe.



Störe bol vo štvrtok na neohlásenej návšteve Kyjeva, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ešte pred oznámením o darovaní stíhačiek ohlásil ďalšiu pomoc Ukrajine. Tá zahŕňa protilietadlové rakety a odmínovacie zariadenia, ako aj zariadenia na opravu kritickej elektrickej infraštruktúry.



Podľa nórskej tlačovej agentúry NTB, ktorá so Störem hovorila počas jeho návštevy, Nórsko poskytne Ukrajine päť až desať stíhačiek F-16.



Nórsko má celkovo na predaj 57 stíhačiek F-16, z ktorých už 32 predalo Rumunsku. Na predaji ďalších 12 sa dohodlo s americkou skupinou Draken International, ešte jej ich však nedodalo. NTB s odvolaním na vyjadrenie Störeho napísala, že táto transakcia bola medzičasom zrušená.



Dánsko a Holandsko v nedeľu oznámili, že Ukrajine dodajú stíhačky F-16. Dánsko pošle Ukrajine 19 stíhačiek, pričom prvých šesť by malo dodať okolo Nového roka. Holandsko má týchto lietadiel 42, podľa Zelenského ich Kyjevu dodá všetky. Samotný Haag to však dosiaľ nepotvrdil.