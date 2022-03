Nórsky premiér telefonoval s Putinom, vyzval ho na ukončenie vojny

Oslo/Moskva 31. marca (TASR) - Nórsky premiér Jonas Gahr Störe vo štvrtok telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Témou ich rozhovoru bola vojenská invázia na Ukrajine, uviedol úrad predsedu nórskej vlády vo vyhlásení, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters.



"Naliehavo som požiadal prezidenta (Putina), aby ukončil vojnu na Ukrajine, stiahol ruské jednotky a zabezpečil humanitárny prístup," vyzval Störe. Doplnil, že apeloval najmä na dodržanie prísľubu Moskvy umožniť evakuáciu obyvateľstva z obliehaného mesta Mariupol.



"Máme veľmi obmedzené očakávania ohľadom toho, čo je možné dosiahnuť, avšak v situácii, v akej sa práve teraz nachádzame, by sme sa mali pokúsiť o všetko," dodal Störe.



"Ruská invázia na Ukrajine je brutálnym útokom na slobodnú krajinu a vystavuje nevinných ľudí nepredstaviteľnému utrpeniu," citovala Störeho agentúra AFP.



Rozhovor Störeho a Putina, ktorý trval hodinu a ktorý sa konal z iniciatívy Osla po konzultáciách s európskymi a americkými spojencami, bol ich prvým spoločným oficiálnym kontaktom od vypuknutia vojny na Ukrajine.



Störe na tlačovej konferencii povedal, že rozhovor so šéfom Kremľa zahŕňal "jasné posolstvá oboch strán" a "nebol nevyhnutne posledným".



Nórsko, ktoré je členskou krajnou Severoatlantickej aliancie, hraničí s Ruskom na severovýchode. Ich v minulosti tradične dobré vzťahy sú však napäté od ruskej anexie Krymského polostrova, ku ktorej došlo v roku 2014. Nórsko, ktoré nepatrí do Európskej únie, vtedy totiž voči Moskve prijalo takmer rovnaké sankcie ako EÚ.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu v prejave k poslancom nórskeho parlamentu vyzval Oslo, aby poskytlo jeho armáde systém protivzdušnej obrany a protilodné rakety a tiež zvýšilo dodávky energií na Ukrajinu a do ďalších európskych krajín. Nórsko je druhým najväčším dodávateľom plynu do Európy po Rusku.