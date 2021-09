Nórsky server sa vo veci blokovania stránky v Rusku obráti na súd

Oslo 7. septembra (TASR) - Nórsky spravodajský server The Barents Observer sa plánuje vo veci dlhodobého blokovania prístupu na svoju webovú stránku ruským regulačným úradom obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



"Rusko blokuje stránky nezávislého spravodajského média pôsobiaceho za svojimi hranicami," povedal pre nórsky telerozhlas NRK zakladateľ servera Atle Staalesen.



Dôvodom zablokovania prístupu bol podľa neho článok o homosexuálovi zo Švédska. Muž v rozhovore hovoril o svojich psychických problémoch a pokusoch o samovraždu.



Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) rozhodla, že predmetný článok porušil ruské zákony tým, že ľudí údajne nabádal na spáchanie samovraždy. Stránky nórskeho servera blokuje Roskomnadzor na území Ruska od roku 2019.



Nórsky server sa v tejto veci už dávnejšie obrátil na ruský súd, no neúspešne. Prípadom sa teraz bude zaoberať ESĽP so sídlom v Štrasburgu.



Podľa nórskeho portálu verdikt ruského súdu porušuje článok 6 európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý sa týka slobody tlače.



The Barents Observer, ktorý vlastnia jeho zamestnanci, sa vo svojich článkoch podrobne zameriava na ruskú spoločnosť, politiku a ekonomiku. Texty publikuje v angličtine a ruštine. Redakcia sídli v meste Kirkenes ležiacom neďaleko nórsko-ruských hraníc.