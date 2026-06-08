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Nórsky súd chce prepustiť syna princeznej Mette-Marit
Minulý týždeň Höiby požiadal o prepustenie z väzby s odvolaním sa na zdravotný stav svojej 52-ročnej matky, ktorej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy.
Autor TASR
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Oslo 8. júna (TASR) - Súd v Nórsku v pondelok nariadil prepustenie Mariusa Borga Höibyho, syna korunnnej princeznej Mette-Marit, z väzby. Dôvodom je vážne zhoršenie jej zdravotného stavu. Prokuratúra sa však proti tomu okamžite odvolala, takže Höiby zostáva vo väzbe až do rozhodnutia odvolacieho súdu, informovala agentúra AFP.
Syn, ktorého Mette-Marit porodila ešte pred svadbou s korunným princom Haakonom v roku 2001, je obvinený zo 40 skutkov vrátane znásilnenia štyroch žien. V prípade uznania viny mu hrozí 16 rokov väzenia. Rozsudok mal byť vyhlásený 15. júna.
Minulý týždeň Höiby požiadal o prepustenie z väzby s odvolaním sa na zdravotný stav svojej 52-ročnej matky, ktorej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy. Jej stav sa v posledných týždňoch výrazne zhoršil.
Polícia Höibyho žiadosť zamietla a postúpila ju súdu. Ten v pondelok na pojednávaní uznal, že existuje riziko, že by sa po prepustení mohol dopustiť ďalšej trestnej činnosti. Pokračovanie väzby až do vynesenia rozsudku by však vzhľadom na zdravotný stav jeho matky bolo neprimerané.
Höiby, ktorý formálne nepatrí do nórskej kráľovskej rodiny, odmieta najzávažnejšie obvinenia vrátane údajných znásilnení. Prokuratúra tvrdí, že k nim došlo v čase, keď boli ženy v bezvedomí alebo spali. Popiera aj obvinenia z domáceho násilia voči bývalej priateľke.
Korunná princezná má v posledných mesiacoch viaceré problémy. Okrem zdravotných komplikácií a súdneho procesu svojho syna sa v januári objavili dokumenty poukazujúce na jej priateľstvo a častý kontakt s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. V spojení s ním bola v rokoch 2011 až 2014.
Syn, ktorého Mette-Marit porodila ešte pred svadbou s korunným princom Haakonom v roku 2001, je obvinený zo 40 skutkov vrátane znásilnenia štyroch žien. V prípade uznania viny mu hrozí 16 rokov väzenia. Rozsudok mal byť vyhlásený 15. júna.
Minulý týždeň Höiby požiadal o prepustenie z väzby s odvolaním sa na zdravotný stav svojej 52-ročnej matky, ktorej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy. Jej stav sa v posledných týždňoch výrazne zhoršil.
Polícia Höibyho žiadosť zamietla a postúpila ju súdu. Ten v pondelok na pojednávaní uznal, že existuje riziko, že by sa po prepustení mohol dopustiť ďalšej trestnej činnosti. Pokračovanie väzby až do vynesenia rozsudku by však vzhľadom na zdravotný stav jeho matky bolo neprimerané.
Höiby, ktorý formálne nepatrí do nórskej kráľovskej rodiny, odmieta najzávažnejšie obvinenia vrátane údajných znásilnení. Prokuratúra tvrdí, že k nim došlo v čase, keď boli ženy v bezvedomí alebo spali. Popiera aj obvinenia z domáceho násilia voči bývalej priateľke.
Korunná princezná má v posledných mesiacoch viaceré problémy. Okrem zdravotných komplikácií a súdneho procesu svojho syna sa v januári objavili dokumenty poukazujúce na jej priateľstvo a častý kontakt s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. V spojení s ním bola v rokoch 2011 až 2014.