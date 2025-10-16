Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nórsky súd odsúdil bývalého ochrankára na ambasáde USA za špionáž

Obžalovaný sa priznal k špionáži na protest proti americkej podpore Izraela, ale poprel obvinenie zo špionáže s priťažujúcimi okolnosťami, za ktorú bol odsúdený.

Autor TASR
Oslo 16. októbra (TASR) - Nórsky súd odsúdil bývalého člena ochranky na americkom veľvyslanectve v Osle na tri roky a sedem mesiacov vo väzení za špionáž pre Rusko a Irán. Vyplýva to zo súdneho rozhodnutia zverejneného vo štvrtok, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Dvadsaťosemročný Nór bol uznaný vinným z poskytovania pôdorysov a informácií o činnosti amerického veľvyslanectva či jeho zamestnancov a ich rodín v období od marca do novembra 2024. Za to mal od ruskej spravodajskej služby dostať 10.000 eur a od iránskej služby 0,17 bitcoinu (približne 16.000 eur).

Podľa súdu mohli byť tieto informácie „použité na priame akcie a fyzické útoky proti dotknutým osobám“. „Obžalovaný si uvedomoval, že zverejnenie týchto informácií môže poškodiť bezpečnostné záujmy USA,“ skonštatoval súd.

Obžalovaný sa priznal k špionáži na protest proti americkej podpore Izraela, ale poprel obvinenie zo špionáže s priťažujúcimi okolnosťami, za ktorú bol odsúdený. Informácie, ktoré odovzdal, neboli podľa neho utajované.

V Nórsku, Srbsku alebo Turecku poskytol ruským a iránskym orgánom mená, adresy, telefónne čísla a evidenčné čísla vozidiel diplomatov a zamestnancov veľvyslanectva, ich partnerov a detí. Dodal im tiež plány ambasády, bezpečnostné postupy a zoznam poštových služieb, ktoré používa nórska spravodajská služba.

Prokuratúra žiadala pre muža trest odňatia slobody na šesť rokov a štyri mesiace. Za tento trestný čin v Nórsku hrozí až 21 rokov vo väzení, ozrejmuje AFP.
