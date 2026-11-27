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Nórskym aerolíniám Norse Atlantic vypovedali prenájom lietadiel
Ťažkosti majú aj ďalšie aerolínie.
Autor TASR
Oslo 27. novembra (TASR) - Nórskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Norse Atlantic, ktorá je na pokraji bankrotu, prenajímatelia vypovedali zmluvy na prenájom lietadiel. Firma to oznámila v piatok. Jej problémy prehĺbil prudký rast cien leteckého paliva po vojne na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Výpovede sa týkajú všetkých 12 lietadiel Boeing 787 Dreamliner, ktoré tvoria flotilu spoločnosti, uviedla firma v oznámení pre burzu v Osle. Ich platnosť napáda. Zároveň naďalej rokuje o krátkodobom financovaní, nie je však isté, že sa podarí nájsť riešenie.
Norse Atlantic, ktorá vznikla v roku 2021 a špecializuje sa na diaľkové lety, v stredu upozornila, že jej finančná situácia je „kritická“. Vo štvrtok aj v piatok zrušila všetky lety. Podľa jedného z odborových zväzov pilotov tento týždeň nevyplatila zamestnancom novembrové mzdy. Hodnota jej akcií od začiatku roka klesla o viac ako 99 percent.
Ťažkosti majú aj ďalšie aerolínie. Španielska spoločnosť Plus Ultra v utorok oznámila ukončenie činnosti a lotyšský dopravca Air Baltic v septembri požiadal v USA o ochranu pred veriteľmi.
Výpovede sa týkajú všetkých 12 lietadiel Boeing 787 Dreamliner, ktoré tvoria flotilu spoločnosti, uviedla firma v oznámení pre burzu v Osle. Ich platnosť napáda. Zároveň naďalej rokuje o krátkodobom financovaní, nie je však isté, že sa podarí nájsť riešenie.
Norse Atlantic, ktorá vznikla v roku 2021 a špecializuje sa na diaľkové lety, v stredu upozornila, že jej finančná situácia je „kritická“. Vo štvrtok aj v piatok zrušila všetky lety. Podľa jedného z odborových zväzov pilotov tento týždeň nevyplatila zamestnancom novembrové mzdy. Hodnota jej akcií od začiatku roka klesla o viac ako 99 percent.
Ťažkosti majú aj ďalšie aerolínie. Španielska spoločnosť Plus Ultra v utorok oznámila ukončenie činnosti a lotyšský dopravca Air Baltic v septembri požiadal v USA o ochranu pred veriteľmi.