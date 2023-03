A. Nosatii: Moldavsko nečelí bezprostrednému vojenskému nebezpečenstvu

Kišiňov 13. marca (TASR) - Moldavsko v súčasnosti nečelí "bezprostrednému vojenskému nebezpečenstvu", no podlieha "hybridnej vojne vytváranej Ruskom" s cieľom zvrhnúť vládu. V pondelok to pre agentúru AFP povedal moldavský minister obrany Anatolie Nosatii, informuje TASR.



"Najväčšou výzvou je v súčasnosti súbor provokácií, ktoré sa Ruská federácia snaží využiť na destabilizáciu situácie," uviedol šéf moldavského rezortu obrany. Moskva sa podľa jeho slov šírením dezinformácií a napätia v spoločnosti snaží "zmeniť politické usporiadanie" v Moldavsku.



Krajina s 2,6 miliónom obyvateľov leží medzi Rumunskom a Ukrajinou a žije v ňom početná ruská menšina. V posledných rokoch má prozápadnú orientáciu, čo Moskva kritizuje. Napätie medzi oboma krajinami vzrástlo po ruskej invázii na Ukrajinu.



Kišiňov už viackrát obvinil Moskvu z plánovania násilného zvrhnutia vlády prostredníctvom sabotérov vydávajúcich sa za protivládnych demonštrantov.



Kremeľ popiera, že sa snaží destabilizovať situáciu v tejto bývalej sovietskej republike. Obviňuje naopak Ukrajinu a ďalšie krajiny z podnecovania nestability v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko.



Moldavská polícia v nedeľu oznámila, že zadržala členov siete "založenej Ruskom", ktorá sa protivládnymi protestami snažila destabilizovať situáciu. Jeden z agentov moldavskej polície sa predtým do tejto skupiny vedenej Moldavcom ruského pôvodu infiltroval a zozbieral dôkazy.



Spojené štáty v piatok obvinil Rusko zo snahy destabilizovať Moldavsko a dosadiť tam proruskú vládu.