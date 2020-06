Nosenie masiek na verejnosti je povinné v 42 tureckých provinciách

Istanbul 16. júna (TASR) - Nosenie tvárových masiek na verejnosti je povinné v 42 tureckých provinciách. V utorok to oznámil turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca, keďže počet prípadov nákazy novým koronavírusom sa v krajine po uvoľnení obmedzení prudko zvýšil. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



"Bez masiek nemôžeme bojovať proti koronavírusu," povedal Koca, ktorého každodenné tvíty sa často menia; od prehovárania až po karhanie ľudí, aby dodržiavali pravidlá na zastavenie šírenia koronavírusu.



Počet nových prípadov je teraz takmer dvojnásobný oproti začiatku júna, keď Turecko povolilo znovuotvorenie kaviarní, reštaurácií, parkov a ďalších verejných miest a zrušilo zákaz cestovania platný pre 15 najvážnejšie postihnutých regiónov vrátane Istanbulu a hlavného mesta Ankara.



Úrady od apríla vyzývajú ľudí, aby nosili tvárové masky či rúška v zaľudnených priestoroch, ako sú napríklad trhoviská.



Koca v pondelok oznámil, že za posledných 24 hodín zomrelo na ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom 18 ľudí, takže celkový počet obetí v Turecku stúpol na 4825.



Za to isté časové obdobie zaznamenala krajina aj 1592 nových prípadov nákazy a počet potvrdených prípadov infekcie tak narástol na takmer 180.000, a to od 11. marca, keď Turecko hlásilo svoj prvý prípad nákazy.



Koca na Twitteri upozornil, že nastal nárast v prípadoch infekcie v niektorých regiónoch, ale dodal, že šírenie sa môže dostať pod kontrolu, ak budú ľudia nosiť rúška a dodržiavať pravidlá odstupu.



Od 1. júla začnú znovu fungovať kiná, divadlá a sobášne siene, pričom sa predĺžia aj otváracie hodiny reštaurácií a kaviarní.