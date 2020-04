Nariadenie nosiť masku narušuje právo slobody, rozhodol francúzsky súd

Nanterre 9. apríla (TASR) - Súd vo francúzskom meste Nanterre vo štvrtok rozhodol, že primátor mesta Sceaux musí zrušiť svoje nariadenie o povinnom nosení ochranných masiek, aby sa takto zamedzilo šíreniu infekčnej choroby COVID-19.



Nariadenie vydané Philippom Laurentom podľa súdneho verdiktu "nie je odôvodnené miestnymi pomermi a vážne narušuje základné právo slobody pohybu," uviedol podľa agentúry AFP Patrice Spinosi z Ligy pre ľudské práva (LDH), ktorá vo veci podala sťažnosť na súd.



Spinosi pripomenul, že "obmedzenie práv a slobôd na zabezpečenie verejného zdravia môže nariadiť iba vláda".



Minister vnútra Christophe Castaner pritom nedávno uviedol, že starostovia a primátori by nemali vydávať príkazy na nosenie masiek. Dodal, že ide o chúlostivú tému s tým, že užitočnosť masiek v danej situácii "nie je lekársky dokázaná".



Laurent nariadil obyvateľom svojho mesta starším ako desať rokov nosiť masku či rúško pri pohybe mimo bytu či domu. Nariadenie začalo platiť od stredy.



Vo Francúzsku naďalej trvá debata o tom, či masky pomáhajú spomaľovať šírenie koronavírusu alebo nie.



Francúzska vláda pôvodne uviedla, že nie je potrebné, aby široká verejnosť nosila ochranné masky, ktorých tam je - podobne ako v iných štátoch postihnutých epidémiou - nedostatok v nemocniciach a v domovoch pre seniorov. Neskôr vláda svoju pozíciu korigovala, keď pripustila, že masky by mohli byť užitočným nástrojom pri zvládaní epidémie.



Z prieskumu verejnej mienky inštitútu Odoxa vyplýva, že 76 percent ľudí vo Francúzsku si myslí, že vláda spočiatku "skrývala pravdu" o užitočnosti masiek pre ich nedostatok v nemocniciach.



Rozhodnutie súdu v Nanterre sa netrpezlivo očakávalo, pretože viaceré veľké mestá tiež zvažujú vydanie nariadenia o povinnom zakrývaní si nosa a úst maskou. Primátor juhofrancúzskeho Nice Christian Estrosi dokonca uviedol, že nosenie ochranných masiek by v tomto meste malo byť povinné aj po ukončení celoštátne platných obmedzení na pohyb mimo domova.