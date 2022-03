Nositeľa Sacharovovej ceny zo Saudskej Arábie prepustili z väzenia

Montreal 11. marca (TASR) - Saudskoarabského blogera Ráifa Badawího prepustili z väzenia v Saudskej Arábii, kde si odpykal desať rokov väzenia za urážku islamu a odpadlíctvo, ktorých sa dopustil okrem iného obhajovaním myšlienky sekularizácie verejného života. Informovala o tom v piatok jeho manželka, ktorá žije v Kanade s ich deťmi. "Volal mi Ráif. Je voľný," povedala agentúre AFP.



Tohto blogera a politického aktivistu zatkli v saudskej Arábii v roku 2012 a súdili za to, že vytvoril webstránku Saudskoarabskí liberáli, kde polemizoval napríklad o tom, či by bolo správne, keby sa v Saudskej Arábii podarilo skoncovať s ovplyvňovaním verejného života náboženstvom.



V roku 2014 bol za svoje aktivity odsúdený na desať rokov väzenia, pokutu milión rijálov (230.000 eur) a trest tisíc rán bičom, ktoré mal dostávať postupne po 50 ranách celkom 20 týždňov.



Nasledujúci rok dostal Badawí Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia.



Prepustenie Badawího privítali viaceré humanitárne organizácie, ako Amnesty International a Reportéri bez hraníc (RSF).



Blogerovo prepustenie z väzenia ešte nezaručuje, že bude môcť odcestovať do Kanady, kde žije jeho rodina - má totiž desať rokov zákaz opustiť krajinu, napísal v piatok kanadský denník Le Journal de Montréal.



Colette Lelievreová, vedúca kanadskej pobočky Amnesty International, nedávno naznačila, že Raif Badawí na slobode zrejme nebude smieť používať ani sociálne siete.