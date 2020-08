Nositeľka Nobelovej ceny Alexijevičová vyzvala Lukašenka, aby odstúpil

Minsk 13. augusta (TASR) - Bieloruská spisovateľka a nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Sviatlana Alexijevičová odsúdila násilie proti svojim spoluobčanom, ktoré v Bielorusku vypuklo po nedávnych prezidentských voľbách, a vyzvala prezidenta Alexandra Lukašenka, aby odstúpil. Informovala o tom agentúra AFP.



Na okamžité skoncovanie s používaním násilia voči demonštrantom a zadržaným vyzvali vo štvrtok vedenie bieloruského ministerstva vnútra aj aktivisti z 12 ľudskoprávnych organizácií, medzi nimi je napr. Bieloruský helsinský výbor, Bieloruské združenie novinárov a centrum ľudských práv Viasna.



Aktivisti požadujú prepustenie všetkých zadržaných osôb z dôvodu nemožnosti poskytnúť im humánne podmienky zadržiavania v súlade s medzinárodnými zmluvami a právnymi predpismi Bieloruska, ako aj vyšetriť všetky prípady zlého zaobchádzania a mučenia na policajných oddeleniach či počas prepravy do miesta zadržiavania.



Vo svojom vyhlásení sa aktivisti odvolávajú na informácie od ľudí zadržaných počas protestov a medzičasom už prepustených z väzby.



Podľa ich svedectva ľudia zadržaní počas protestov 9., 10. a 11. augusta sú vo väzbe "v neľudských podmienkach, mnohí sú vystavení mučeniu, v celách pre štyri-päť osôb sa ich tlačí do 50, nemajú kde spať, v celách je nedostatok vzduchu i priestoru. (...) Zadržaní nedostávajú jesť a keď sa počas dňa pokúsia sadnúť, dozorcovia ich začnú biť". Stav mnohých zo zadržaných si vyžiadal prevoz do nemocnice, dodali aktivisti.



Ľudí zhromažďujúcich sa na uliciach bieloruských miest vo štvrtok podporili aj zamestnanci mnohých veľkých štátnych firiem, informoval portál Meduza.io.



Časť z robotníkov či montérov dokonca avizovala, že vstúpia do generálneho štrajku.



V mnohých firmách zamestnanci od svojho vedenia žiadali vyvinúť tlak na vládu, aby sa v Bielorusku konali nové, čestné a transparentné, prezidentské voľby.



Pripravenosť vstúpiť do štrajku deklarovali podľa spravodajského portálu TUT.by aj viaceré súbory bieloruských divadiel. Zamestnanci divadla v meste Mahiľov upozornili, že "fakt, že človek má oblečené tričko istej farby, predsa nemôže byť dôvodom pre jeho zadržanie". Narážali tým na živé reťaze, ktoré v bieloruských mestách vytvárajú ľudia oblečení často v bielom.



Podľa správ od bieloruských blogerov v mnohých mestách policajti prestali ľuďom brániť v zhromažďovaní, pretože nesúhlasia s brutálnymi zásahmi polície voči demonštrantom.