Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 15. február 2026Meniny má Pravoslav
< sekcia Zahraničie

Nositeľku Nobelovej ceny Mohammadíovú presunuli do väznice v Zandžáne

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Od decembrového zadržania bola Mohammadíová v detenčnom zariadení ministerstva spravodajských služieb v Mašhade.

Autor TASR
Teherán 15. februára (TASR) - Väznenú nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovú iránske úrady bez predchádzajúceho upozornenia presunuli do väzenia na severe Iránu, oznámila v sobotu jej rodina. K tomuto presunu podľa agentúry AFP došlo v čase, keď rastú obavy o zdravotný stav Mohammadíovej, píše TASR.

Mohammadíovú znova zadržali v decembri v meste Mašhad, kde sa konala pietna spomienka na právnika Chosrova Alíkordího, ktorého našli týždeň predtým mŕtveho vo svojej kancelárii. Viaceré ľudskoprávne organizácie označili jeho smrť za podozrivú a naznačili možné zapojenie iránskych úradov.

Nobelov výbor v stredu vyhlásil, že je „zhrozený“ z fyzických útokov na túto iránsku laureátku Nobelovej ceny za mier.

Od decembrového zadržania bola Mohammadíová v detenčnom zariadení ministerstva spravodajských služieb v Mašhade. Jej manžel Taghí Rahmání, ktorý žije v Paríži, na sieti X oznámil, že iránske orgány ju presunuli do väzenie v meste Zandžán na severe Iránu.

V tejto väznici bola už aj v minulosti, pričom sa sťažovala na nesprávne zaobchádzanie.

Tento krok bol uskutočnený bez informovania jej rodiny alebo právnika,“ uviedol. Podľa neho je cieľom tohto kroku „vyhnať a vysídliť“ Mohammadíovú.

Nadácia tejto aktivistky, ktorú vedú jej podporovatelia a rodina, tvrdí, že ju presunuli v utorok a až v sobotu v telefonickom rozhovore s jej právnikom jej úrady umožnili informovať o tomto presune.

Odkedy ju v decembri zadržali jej umožnili len jeden telefonát s jej bratom v Iráne a teraz dva ďalšie s jej iránskym právnikom. Ten na X uviedol, že v telefonáte mu hovorila o násilí počas jej zadržania, o tlaku vypočúvaní a o silných úderoch do hlavy.

Tieto údery spôsobili závraty, dvojité a rozmazané videnie. Na tele má modriny a stopy po fyzickom útoku,“ dodal.

Nobelovu cenu za mier 2023 udelili iránskej ľudskoprávnej aktivistke Narges Mohammadíovej za jej boj proti utláčaniu žien v Iráne a úsilie v oblasti presadzovania ľudských práv a slobôd pre všetkých. Ako aktivistka otvorene vystupovala napríklad proti trestu smrti v Iráne či povinnému noseniu hidžábu u žien.

Tento mesiac súd v Iráne odsúdil 53-ročnú Mohammadíovú na šesť rokov väzenia „za zhromažďovanie a spolčenie s cieľom páchať trestné činy, na jeden a pol roka za propagandu a dostala dvojročný zákaz vycestovania“. Na protest držala vo februári hladovku.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

Macron vyzval na nastavenie pravidiel spolužitia s Ruskom