Nositeľku Nobelovej ceny Narges Mohammadiovú previezli do nemocnice
Aktivistka bola od decembra väznená vo väznici v Zandžáne.
Autor TASR
Bejrút 11. mája (TASR) – Iránsku nositeľku Nobelovej ceny za mier a aktivistku Narges Mohammadiovú previezli do nemocnice v Teheráne viac než týždeň po tom, ako skolabovala vo väzení, oznámila v nedeľu jej nadácia. TASR o tom informovala podľa správy agentúry AP.
Prevoz sa uskutočnil po niekoľkých dňoch apelov zo strany rodiny a podporovateľov, ktorí jej zdravotný stav označovali za kritický. Nadácia uviedla, že Mohammadiovej bol na kauciu dočasne prerušený výkon trestu. Nie je však jasné, na ako dlho bolo prerušenie schválené.
Aktivistka bola od decembra väznená vo väznici v Zandžáne. Dvakrát stratila vedomie a 1. mája ju previezli do miestnej nemocnice.
Vo vyhlásení zverejnenom nadáciou sa uvádza, že samotné prerušenie trestu nestačí a Mohammadiová potrebuje „trvalú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť“.
„Musíme zabezpečiť, aby sa už nikdy nevrátila do väzenia a nemusela čeliť zvyšným 18 rokom trestu. Teraz je čas požadovať jej bezpodmienečné prepustenie a zrušenie všetkých obvinení,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Jej právnik Mostafa Nili na sociálnych sieťach napísal, že rozhodnutie o prevoze bolo vydané po stanovisku Organizácie súdneho lekárstva, podľa ktorého si jej viaceré zdravotné problémy vyžadujú pokračovanie liečby mimo väzenia pod dohľadom vlastného lekárskeho tímu.
Iránske úrady sa bezprostredne nevyjadrili.
Päťdesiattriročná obhajkyňa ľudských práv a práv žien získala Nobelovu cenu za mier v roku 2023 počas pobytu vo väzení. Počas svojej kariéry bola opakovane väznená, pričom jej súčasné väznenie sa začalo po zatknutí v severovýchodnom iránskom meste Mašhad. Rodina tvrdí, že jej zdravotný stav sa vo väzení zhoršoval aj v dôsledku brutálneho zaobchádzania pri zatýkaní. V marci prekonala infarkt a ešte pred uväznením jej diagnostikovali krvnú zrazeninu v pľúcach, ktorá si vyžaduje liečbu liekmi na riedenie krvi a pravidelné sledovanie.
Podľa jej brata jej po prijatí do nemocnice v Zandžáne prudko kolísal krvný tlak medzi extrémne nízkymi a vysokými hodnotami, dostávala kyslík a nebola schopná hovoriť.
Nobelov výbor vyzval iránske úrady, aby Mohammadiovú okamžite previezli k jej špecializovanému lekárskemu tímu v Teheráne, pričom upozornil, že „bez takejto liečby zostáva jej život v ohrození“.
