Nositeľom čestnej Zlatej palmy sa v Cannes stane G. Lucas

Paríž 18. apríla (TASR) - Japonské animačné štúdio Studio Ghibli, ktoré sa preslávilo svojimi kreslenými filmami, si v máji z filmového festivalu vo francúzskom letovisku Cannes odnesie čestnú Zlatú palmu. Podľa agentúry AFP to v stredu oznámili organizátori filmovej prehliadky.



Počas festivalu v Cannes 2024 tak budú udelené hneď dve čestné Zlaté palmy - okrem Studia Ghibli si ju odnesie aj režisér George Lucas, tvorca ságy Hviezdne vojny.



AFP doplnila, že to bude vôbec prvýkrát v histórii festivalu, keď túto cenu udelia kolektívu - Oscarom ocenenému animačnému štúdiu, ktoré pred 40 rokmi spoluzaložil Hajao Mijazaki a ktoré je známe filmami ako Cesta do fantázie, Môj sused Tororo a Howlov kráčajúci hrad.



Mijazaki sa na verejnosti objavuje len málo a jeho dlhoročný spolupracovník Isao Takahata zomrel v roku 2018.



Medzičasom 83-ročný Mijazaki už viackrát ohlásil svoj odchod do dôchodku, no minulý rok sa vrátil do kín s filmom Chlapec a volavka, ktorý v marci získal americkú filmovú cenu Oscar ako najlepší animovaný film. Ide o Mijazakiho druhý oscarový film po snímke Cesta do fantázie v roku 2003.



Festival v Cannes sa koná od 14. do 25. mája.