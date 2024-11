Nositeľom Goncourtovej ceny sa stal alžírsky spisovateľ Kámel Daúd

Paríž 4. novembra (TASR) - Prestížnu francúzsku literárnu Gouncortovu cenu tento rok získal alžírsky spisovateľ Kámel Daúd za román Houris o občianskej vojne, ktorá sa v Alžírsku odohrala v 90. rokoch medzi vládnymi silami a islamistami. S odvolaním sa na vyhlásenie poroty o tom v pondelok informovala agentúra AFP, píše TASR.



AFP doplnila, že porota sa na tohtoročnom laureátovi zhodla hneď v prvom kole hlasovania. Finančná odmena ku Goncourtovej cene je zanedbateľná, ale jej udelenie zvyčajne podnieti predaj kníh oceneného autora v státisícoch výtlačkov.



Daúd v reakcii na udelenie prestížnej ceny zverejnil na sieti X status, v ktorom vzdal hold svojim rodičom. "Je to váš sen zaplatený rokmi vášho života. (Je to pocta)... môjmu zosnulému otcovi a mojej mame, ktorá ešte žije, ale už si nič nepamätá. Neexistujú slová na naozajstné vyjadrenie vďačnosti," uviedol.



Denník Le Figaro v pondelok napísal, že rozhodnutie poroty je aj aktom politickej odvahy: Alžírsko sa totiž pred časom pre Daúdov román rozhodlo zakázať účasť jeho francúzskeho vydavateľa – vydavateľstva Gallimard Editions – na Alžírskom medzinárodnom knižnom veľtrhu.



Daúdovým najväčším konkurentom v súboji o tohtoročnú Goncourtovu cenu bol spisovateľ, skladateľ a rapper Gaël Faye, narodený v Rwande, ktorého román Jacaranda sa venuje obnove Rwandy po genocíde v roku 1994. Gaëlovi Fayemu však v pondelok odovzdali iné prestížne francúzske literárne ocenenie – Renaudotovu cenu.



Daúd sa stal medzinárodne známym už svojím debutovým románom Meursault, contre-enqute (vyšlo v českom preklade pod názvom Meursault, přešetření) z roku 2013, ktorý je prerozprávaním románu Cudzinec od francúzskeho spisovateľa Alberta Camusa.



Alžírsky spisovateľ, ktorý pracoval aj ako novinár a publicista, vyvolal polemiku svojimi analýzami spoločnosti v Alžírsku a inde v arabskom svete.



V roku 2016, po masovom sexuálnom útoku arabských migrantov na ženy v Kolíne nad Rýnom, Daúd napísal článok publikovaný v New York Times s názvom Sexuálna mizéria arabského sveta.



Goncourtovou cena je najvýznamnejšia a najstaršia francúzska literárna cena. Vznikla na základe závetu Edmonda de Goncourt. Ten v testamente ustanovil zriadenie desaťčlennej akadémie (l'Académie Goncourt), ktorá od roku 1903 každoročne vyberá najvýznamnejší román francúzskej literatúry.