Nositeľom Pritzkerovej ceny sa stal britský architekt Chipperfield

New York 7. marca (TASR) - Nositeľom prestížnej Pritzkerovej ceny za rok 2023, ktorá je najvyšším architektonickým ocenením na svete, sa stal 69-ročný britský architekt David Chipperfield.



Porota ocenila v jeho prácach "nadčasový moderný dizajn, ktorý čelí naliehavým klimatickým problémom, mení sociálne vzťahy a oživuje mestá". Uvádza sa to vo vyhlásení poroty, z ktorého cituje TASR na základe správy agentúry AFP.



Denník The New York Times (NYT) na svojom webe napísal, že Chipperfield v telefonickej reakcii na ocenenie priznal, že sa pre to cíti "trochu nepríjemne".



V telefonáte pre NYT, ktorý ho kontaktoval v Španielsku, Chipperfield objasnil, že tento pocit má nie preto, že by bol nevďačný - lebo "je príjemné byť uznaný" -, ale preto, že si už dlho myslí, že "architektúra je dôležitejšia ako architekti". Uvedený pocit podľa neho súvisí aj vedomím dvoch existenčných kríz súčasného sveta: so sociálnou nerovnosťou a klimatickým kolapsom.



"Vieme, že ako architekti môžeme zohrávať významnejšiu a angažovanejšiu úlohu pri vytváraní nielen krajšieho, ale aj spravodlivejšieho a udržateľnejšieho sveta," povedal Chipperfield.



"Musíme túto výzvu prijať a pomôcť inšpirovať ďalšiu generáciu, aby túto zodpovednosť prijala s víziou a odvahou," dodal.



Tieto priority sú čiastočne dôvodom, prečo rada pre udeľovanie Pritzkerovej ceny vybrala za laureáta na rok 2023 práve Chipperfielda, konštatovali NYT.



Chipperfield je známy svojimi premenami historických budov, ako sú múzeá, na elegantné a moderné priestory.



Medzi jeho najznámejšie práce patrí Museo Jumex v Mexiku, rekonštrukcia Neues Museum v Berlíne a nová budova pre Saint Louis Art Museum v americkom štáte Missouri, či Múzeum modernej literatúry v nemeckom meste Marbach alebo Verejná knižnica v Des Moines v americkom štáte Iowa.



Pritzkerova cena za architektúru Hyattovej nadácie je prestížne ocenenie inšpirované Nobelovou cenou.



Cenu založil v roku 1979 Jay Pritzker, americký podnikateľ a filantrop, zakladateľ hotelovej skupiny Hyatt, spolu so svojou manželkou Cindy. Od toho roku sa ocenenie udeľuje žijúcim architektom z celého sveta. Okrem prestíže ju reprezentuje medaila a finančná odmena vo výške 100.000 dolárov.



Nomináciu na udelenie ceny môže podať ktokoľvek, a tak sa každoročne vyberá aj z niekoľkých stoviek mien architektov. O víťazovi potom v tajnom hlasovaní rozhoduje medzinárodná porota zložená z architektov, podnikateľov, kritikov a historikov architektúry.