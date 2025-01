Nosná raketa New Glenn odštartovala na prvý skúšobný let

Mys Canaveral 16. januára (TASR) – Z Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom Myse Canaveral odštartovala vo štvrtok o 08.03 h SEČ na svoj prvý skúšobný let dvojstupňová nosná raketa New Glenn, ktorú vyvíja spoločnosť Blue Origin založená miliardárom Jeffom Bezosom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry DPA.



Pre technické problémy a nepriaznivé počasie bol prvý skúšobný let niekoľkokrát odložený.



Takmer 100 metrov vysoká raketa je pomenovaná po Johnovi Glennovi (1921 - 2016), prvom americkom astronautovi, ktorý sa dostal na obežnú dráhu Zeme. Oba jej stupne majú byť opakovane použiteľné.



Spoločnosť Blue Origin na platforme X uviedla, že hlavným cieľom skúšobného letu je dosiahnutie obežnej dráhy. Čokoľvek navyše bude „čerešničkou na torte", vrátane návratu prvého stupňa na Zem. Ten by mal vydržať najmenej 25 letov.



Na palube rakety sa nachádza aj prototyp kozmickej lode Blue Ring, ktorá bude vynášať do vesmíru satelity. Počas letu sa budú okrem iného testovať jej komunikačné schopnosti. Prototyp po dosiahnutí orbity zostane vo vnútri druhého stupňa rakety, ktorý sa následne presunie na vysokú obežnú dráhu.



Samotná raketa New Glenn bude používaná na vynášanie nákladov i na lety s posádkou. Uvažuje sa tiež o jej využití na vesmírnu turistiku. Okrem komerčného nasadenia ju Blue Origin plánuje certifikovať aj pre vojenské misie.



Vývoj rakety New Glenn sa začal po roku 2010 a oficiálne bol oznámený v roku 2016. S užitočným zaťažením 45 ton by raketa New Glenn konkurovala aj čiastočne opakovane použiteľným raketám Falcon 9 (nosnosť 23 ton) a Falcon Heavy (64 ton) od konkurenčnej spoločnosti SpaceX miliardára Elona Muska.



Spoločnosť Blue Origin doteraz ponúkala najmä krátke lety pre vesmírnych turistov s raketou New Shepard. Prvý let v roku 2021 absolvoval aj samotný Bezos.