Raketa s indickou misiou Čandraján-3 odštartovala k Mesiacu

Šríharikóta 14. júla (TASR) - Nosná raketa s indickou lunárnou misiou Čandraján-3 v piatok odštartovala z kozmodrómu Šríharikóta. V auguste by mala pristáť na Mesiaci. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Misia odštartovala v piatok o 14.35 h miestneho času (11.05 h SELČ) z kozmodrómmu v štáte Ándhrapradéš na juhovýchodnom pobreží Indie. Čandraján-3 tvorí pristávací modul a rover. Na Mesiaci by mali pristáť 23. alebo 24. augusta.



V prípade úspechu by sa India stala štvrtou krajinou po bývalom Sovietskom zväze, USA a Číne, ktorá na Mesiac vyslala svoju technológiu.



Šesťkolesový rover a pristávací modul majú z povrchu Mesiaca poskytnúť údaje o mesačnej pôde a kameňoch vrátane ich chemického zloženia, uviedlo indické ministerstvo pre vedu a technológie.



Predchádzajúci pokus Indie o vyslanie kozmickej lode na Mesiac sa v roku 2019 skončil neúspechom, pripomína AP. Čandraján-2 sa dostal na obežnú dráhu Mesiaca, nepodarilo sa mu však pristáť a havaroval.



Hlavným cieľom misie Čandraján-2 za 142 miliónov dolárov bolo preskúmať oblasť južného pólu Mesiaca, analyzovať tamojší povrch a pátrať po vode.