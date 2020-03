Notebooky idú v Česku na odbyt, ľudia pracujú z domova

Praha 12. marca (TASR) - Českí obchodníci zaznamenali v posledných dňoch až niekoľkonásobné zvýšenie záujmu o notebooky a počítačové príslušenstvo, zákazníkmi sú predovšetkým firmy. Tie sa snažia narýchlo nakúpiť tieto zariadenia, aby zaistili prácu svojich zamestnancov z domova. Informoval o tom vo štvrtok český spravodajský portál Novinky.cz.



Zákazníci najmä od utorka vo väčšej miere nakupujú HDMI káble, redukcie, adaptéry, monitory a mikrofóny vhodné pre tele- a videokonferencie. Pre denník Právo to uviedla hovorkyňa portálu Mall.cz Pavla Hobíková.



"Za posledné tri týždne sa zvýšil predaj notebookov takmer dvojnásobne a viditeľný je predovšetkým nárast objednávok od firiem," vyjadril sa podobne aj obchodný riaditeľ CZC.cz Tomáš Pilský.



Takisto hovorkyňa Alza.cz Patricie Šedivá povedala, že niekoľko posledných dní pozorujú zvýšený dopyt po notebookoch a monitoroch. Firmy ich podľa nej začali hromadne nakupovať pre umožnenie práce z domova pre svojich zamestnancov.



Títo predajcovia tvrdia, že zásoby zatiaľ stačia pokryť zvýšený záujem, ale výpadky ešte prídu.



Obchodníci upozorňujú, že tovar, ktorý sa zatiaľ dostáva do Česka, bol nalodený ešte pred vypuknutím krízy s novým koronavírusom v Číne, keď tamojšie továrne naplno fungovali. V súčasnosti je výroba tovaru v Číne stále vážne narušená. Dodanie tovaru trvá približne tri týždne. Výpadky preto nastanú od apríla a ďalej, vysvetlila Šedivá.



Možno očakávať, že výpadky sa budú týkať väčšiny IT a elektroniky, lebo Čína je v tejto oblasti globálnou manufaktúrou, zdôraznila Šedivá.