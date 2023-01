Nová americká veľvyslankyňa v Rusku čoskoro odcestuje do Moskvy

Washington 25. januára (TASR) - Novovymenovaná americká veľvyslankyňa v Rusku Lynne Tracyová by mala v najbližších dňoch odcestovať do Moskvy. Oznámil to v utorok hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price. TASR správu prevzala z webovej stránky americkej diplomacie.



V utorok sa Tracyová stretla s ruským veľvyslancom v USA Anatolijom Antonovom, obsah ich rozhovoru však Price nezverejnil. Nehovorili však o žiadnej forme "vyrokovaného riešenia" v spojitosti s ruskou inváziou na Ukrajine, povedal Price.



"To nie je naša úloha. To nemáme urobiť my vo Washingtone. Majú to urobiť naši ukrajinskí partneri, ako je náležité, s našou podporou," dodal hovorca.



Americký prezident Joe Biden nominoval Tracyovú na post veľvyslankyne vlani v septembri a v decembri ju potvrdil americký Senát. Bude prvou ženou na tomto poste.



Ide o kariérnu diplomatku, ktorá ovláda aj ruštinu. V Moskve pôsobila v rokoch 2014-17 ako zástupkyňa amerického veľvyslanca. Neskôr bola na ministerstve zahraničných vecí USA poradkyňou pre Rusko.



Tracyová nahradí Johna Sullivana, ktorý z Moskvy odišiel v septembri. Vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou sú v súčasnosti na najnižšej úrovni od čias studenej vojny, komentuje Reuters a pripomína, že obe krajiny mali pred časom spor v spojitosti s personálnym obsadením svojich veľvyslanectiev.



Price povedal, že pre USA je dôležité udržať komunikačné kanály otvorené. "V Moskve máme veľvyslanectvo. Je pod tlakom pre obmedzenia, ktoré voči nemu Kremeľ zavádza," povedal. Dodal, že "Rusi majú veľvyslanectvo tu (vo Washingtone) a USA majú možnosť spojiť sa s Moskvou aj telefonicky - keď je to opodstatnené a vhodné".