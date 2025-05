Nová analýza listu môže vrhnúť nové svetlo na Shakespearove manželstvo

Londýn 7. mája (TASR) – Časť vedeckej obce dlhodobo predpokladala, že manželstvo dramatika Williama Shakespearea a Anne Hathawayovej bolo nešťastné. Nová analýza časti listu zo 17. storočia však naznačuje, že to tak nebolo, píše TASR podľa správy portálu Sky News.



Mnohí vedci sa domnievali, že dramatik svoju manželku zanechal v obci Stratford-upon-Avon, kým on trávil čas v Londýne. Vedci z Bristolskej univerzity však opätovne analyzovali list zo 17. storočia, ktorý sa zachoval ako časť väzby jednej knihy. Objavený bol náhodou v Hereforde a je adresovaný „dobrej pani Shakespearovej“. Z vykonanej analýzy vyplýva, že Shakespeare trávil v rozmedzí rokov 1600 až 1610 čas v Londýne aj spolu so svojou manželkou.



Analýzu vykonal profesor Matthew Steggle a podľa univerzity ide o vôbec prvý dôkaz prítomnosti pani Shakespearovej v Londýne v rovnakom čase, ako sa tam nachádzal aj jej muž.



„List bol prvý raz objavený v roku 1978, preto je známy už nejaký čas, no nikto nedokázal identifikovať mená dotknutých osôb či miest ani nevidel iný dôvod myslieť si, že 'pán Shakespeare' spomínaný v liste bol nevyhnutne William, a nie niekto iný žijúci v tom istom období s rovnakým priezviskom,“ uviedol profesor Steggle.



List rozpráva príbeh o tom, ako dramatik údajne zadržiava peniaze osirelému chlapcovi menom John Butts. Niekto ho poslal pani Shakespearovej a žiada v ňom peniaze, ona sa však stavia na stranu svojho manžela a pisateľovi odpovedá, že je to jeho problém, uvádza univerzita.



„Je to vlastne príbeh o Shakespeareovom manželstve a zároveň o jeho londýnskych stykoch. Ak je rukopisný text na rube listu odpoveďou, je to tiež príbeh o prvej písomnosti, ktorej autorstvo možno pripísať Anne Hathawayovej. Pravdepodobne zachytáva jej zapojenie do manželových finančných záležitostí a spoločenskej siete,“ dodáva Steggle.



„(List) tiež ukazuje doteraz neznámu časť Shakespeareovho života v Londýne, umiestňuje ho na novú adresu na ulici Trinity Lane a ukazuje úplne novú sféru jeho aktivít. Zásadne mení pohľad na Shakespeareovo manželstvo,“ uzatvára Steggle.