Nová čínska posádka sa pripojila k vesmírnej stanici Nebeský palác

Peking 30. novembra (TASR) - Čínska kozmická loď Šen-čou 15 s trojčlennou posádkou tajkonautov na palube sa pripojila na obežnej dráhe Zeme k vesmírnej stanici Tchien-kung (Nebeský palác). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Šen-čou 15 sa pripojila k vesmírnej stanici po šesťhodinovom lete a automatizovanom dokovacom manévri. Jej posádku tvorili tajkonauti Fei Ťün-lung, Teng Čching-ming a Čang Lu. Na vesmírnej stanici vystriedajú trojicu Čchen Tunga, Liou Janga a Cchaj Sü-čea, ktorí vo vesmíre pracovali od júna a začiatkom decembra je naplánovaný ich návrat na Zem.



Čína do svojho prestížneho vesmírneho programu už investovala miliardy dolárov a svoju vesmírnu stanicu Tchien-kung chce prevádzkovať približne desať rokov. Stanica v tvare písmena T váži 66 ton sa podobá na sovietsku stanicu Mir, ktorá obiehala okolo Zeme v rokoch 1986–2001.



Čína v rámci svojho vesmírneho programu už úspešne vyslala prieskumné vozidlo na Mars a uskutočnila tiež niekoľko misií na Mesiac. Tam plánuje v spolupráci s Ruskom postaviť lunárnu základňu a do roku 2029 vyslať na Mesiac vesmírnu loď s ľudskou posádkou. Pracuje tiež na opakovane použiteľnej kozmickej lodi, ktorej prvý štart by sa mohol uskutočniť v roku 2025.