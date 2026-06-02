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Nová dánska vláda sľubuje riešiť rastúce životné náklady aj Grónsko

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Lídri strany Martin Lidegaard (Sociálna liberálna strana), Pia Olsen Dyhr (SF), nastupujúca dánska premiérka Mette Frederiksen (sociálni demokrati) a Lars Loekke Rasmussen (umiernení) predstavujú vládnu platformu pre novú vládu v Dánsku v Marienborgu v Kongens Lyngby v utorok 2. júna 2026. Foto: TASR/AP

Okrem Frederiksenovej Sociálnych demokratov bude nová vláda pozostávať zo Sociálnych liberálov, Ľavicových zelených a centristických Umiernených.

Autor TASR
Kodaň 2. júna (TASR) - Budúca ľavicová vláda dánskej premiérky Mette Frederiksenovej sa zaviazala naďalej odolávať tlaku USA v otázke Grónska a riešiť krízu životných nákladov. Medzi navrhované opatrenia patrí zníženie DPH na potraviny alebo zavedenie bezplatnej verejnej dopravy pre mladých ľudí. Vyplýva to z vládneho programu, ktorý zverejnila v utorok. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a denníka Guardian.

Po viac ako dvoch mesiacoch rokovaní Frederiksenová v pondelok oznámila dohodu o zostavení svojej tretej vlády v rade, vďaka čomu by sa mohla po vyslovení dôvery v parlamente stať najdlhšie úradujúcou dánskou premiérkou od druhej svetovej vojny.

Bezprostrednou úlohou novej vlády bude rokovať s USA o budúcnosti Grónska, ktorého anexiou pohrozil americký prezident Donald Trump, ako aj posilňovanie dánskych ozbrojených síl.

„Vláda bude pevne stáť za suverenitou kráľovstva, jeho územnou celistvosťou a právom na sebaurčenie,“ uvádza sa v dokumente. Dánske kráľovstvo tvoria Grónsko, Faerské ostrovy a pevninské Dánsko a jeho budúcnosť je na rozhodnutí týchto troch národov, uviedla vláda. Dodala, že naďalej neochvejne podporuje Ukrajinu v obrane proti ruskej agresii.

Okrem Frederiksenovej Sociálnych demokratov bude nová vláda pozostávať zo Sociálnych liberálov, Ľavicových zelených a centristických Umiernených. V parlamente sa bude spoliehať aj na podporu krajne ľavicovej Aliancie červeno-zelených, hoci pri jednotlivých hlasovaniach môže hľadať podporu aj u iných strán.

Aby si zabezpečila podporu dostatočnej väčšiny poslancov, súhlasila s bezplatnou zubnou starostlivosťou pre dánske deti do 10 rokov, bezplatnou verejnou dopravou do 22 rokov a nulovou DPH na ovocie a zeleninu, uvádza Aliancia červeno-zelených.

„Predstavujeme vládu, ktorá prispeje k zlepšeniu každodenného života Dánov,“ povedala Frederiksenová. „Chceme poskytnúť cielenú podporu tým Dánom, ktorých tvrdo zasiahli rastúce ceny benzínu a nafty,“ povedala premiérka a dodala, že opatrenia sú „konkrétne“ a „odzrkadľujú to, akou vládou chceme byť“.
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