Nová Európska komisia začne zrejme pracovať neskôr, ako sa očakávalo

Brusel 5. septembra (TASR) - Komplikovaný kalendár Európskeho parlamentu (EP) a niekoľkohodinové preverovanie a vypočúvanie kandidátov na eurokomisárov zrejme prekazia nádej na začiatok úradovania novej Európskej komisie (EK) už v novembri. Podľa informácií TASR a portálu Politico sa preto presunie najskôr na december.



Navrhovaný zoznam kandidátov do svojho tímu aj s ich portfóliami by mala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová predstaviť v priebehu budúceho týždňa. Následne sa môže začať preverovanie prípadného konfliktu záujmov každého z kandidátov vo Výbore pre právne veci (JURI).



Kandidáti po odobrení JURI potom vyplnia písomný dotazník s otázkami od europoslancov, po ktorom pokračuje ich niekoľkohodinové vypočúvanie (tzv. grilovanie) v príslušných výboroch EP. To sa malo pôvodne začať koncom septembra. Ako uviedol jeden z vysokopostavených úradníkov EP, tento plán bol príliš optimistický. Grilovanie kandidátov sa podľa informácií portálu Politico pravdepodobne nezačne skôr ako v polovici októbra.



Jeden zo zdrojov dodal, že predĺženie celého procesu je čiastočne spôsobené komplikovaným kalendárom EP. Počas predposledného septembrového a dvoch októbrových týždňov sa uskutočnia plenárne zasadnutia EP v Štrasburgu. Vypočúvania, ktoré môžu trvať po novom až štyri hodiny, sa však zvyčajne konajú v Bruseli a ich presunutie do Štrasburgu by bolo logistickou nočnou morou, zdôraznil nemenovaný úradník europarlamentu.



Konečné hlasovanie o celej Komisii sa tak pravdepodobne uskutoční najskôr až na plenárnom zasadnutí EP v poslednom novembrovom týždni, čo v najlepšom prípade posunie dátum začiatku činnosti eurokomisie na december. Treba však brať do úvahy, že výbory nemusia niektorých kandidáta odporučiť, v tom prípade musia dané štáty navrhnúť nového kandidáta alebo von der Leyenová poprehadzovať portfóliá.