Nová holandská vláda bude mať 15 ministrov a štyroch vicepremiérov

Brusel/Amsterdam 12. júna (TASR) - Zloženie novej holandskej štvorkoaličnej vlády na čele s Dickom Schoofom nie je známe, postupne však do médií prenikajú niektoré podrobnosti o jej zložení. Na stredajšiu správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Víťaz parlamentných volieb a líder extrémne pravicovej Strany slobody (PVV) Geert Wilders v utorok oznámil, že bola dosiahnutá dohoda o obsadení ministerstiev, odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti. Uniknuté informácie z prostredia budúceho kabinetu však naznačujú, že vládu bude tvoriť 15 ministrov a predseda vlády. Počet štátnych tajomníkov by mal byť od deväť do trinásť.



Vládny kabinet bude mať päť ministrov zastupujúcich PVV, štyroch za pravicovo-liberálnu Stranu slobody a demokracie (VVD) a Novú spločenskú zmluvu (NSC) a dvoch za Roľnícko-občianske hnutie (BBB). Vláda by sa mala ujať funkcie do konca júna.



Wilders pravdepodobne vymenuje ministra pre migráciu, čo je jedna z jeho najsilnejších politických tém. Snaží sa získať aj ministerstvo pre zahraničný obchod a medzinárodnú pomoc, aby naplnil predvolebné sľuby, že v štátnom rozpočte ušetrí 2,4 miliardy eur na pomoc iným krajinám. Chcel by obsadiť aj rezorty pre hospodárske záležitosti a infraštruktúru.



Liberálna VVD ráta s ministerstvom financií, spravodlivosti a tiež riadením klímy a obranou. NSC môže získať ministerstvá vnútra, zahraničných veci, vzdelávanie a sociálnych záležitosti. Profarmárske BBB by získalo ministerstvo poľnohospodárstva.



Nová vláda by mala mať štyroch podpredsedov, po jednom za každú zo štyroch koaličných strán, ich mená zatiaľ neboli spresnené.



Novým prvkom v procese formovania vlády je "vypočúvanie" pred poslancami parlamentu, ktoré absolvuje každý kandidát na ministra. Nový kabinet strávi leto konkretizáciou koaličnej zmluvy, ktorú štyri strany už v hrubých obrysoch vypracovali na základe svojich politických ambícií.



Wilders je aktívny aj na európskej úrovni a v stredu poobede sa v Európskom parlamente v Bruseli stretne s partnermi z politickej frakcie Identita a demokracia (ID). Po eurovoľbách si posilnila svoje pozície v zákonodarnom zbore EÚ a chce hrať dôležitejšiu úlohu pri formovaní európskej politiky.



Denník De Telegraaf spresnil, že na stretnutí bude Marine Le Penová z Francúzska a líder talianskej Ligy severu Matteo Salvini. ID združujúca populistické pravicové strany prednedávnom vylúčila nemeckú AfD zo svojich radov a jej novozvolení zástupcovia neboli pozvaní na toto stretnutie.