Nová holandská vláda prisľúbila pomoc Ukrajine
Autor TASR
Haag 30. januára (TASR) – Nová holandská koaličná vláda predstavila v piatok svoje plány na nasledujúce štyri roky, pričom sa zaviazala plne podporovať Ukrajinu a dodržať záväzky Holandska voči NATO, informovali agentúra AFP a spravodajský web dutchnews.nl.
Koaličnú vládu tvorí centristická proeurópska strana Demokrati 66 (D66), ktorá v októbri 2025 vyhrala parlamentné voľby a spojila sa s konzervatívnou Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA) a pravicovou Ľudovou stranou za slobodu a demokraciu (VVD). Táto koalícia bude mať v 150člennej dolnej komore parlamentu len 66 kresiel. Keďže vláda nemá v parlamente väčšinu, pre svoje politické rozhodnutia a legislatívne návrhy bude musieť získavať podporu opozičných strán.
V 79-stranovom programovom vyhlásení, ktoré je výsledkom rokovaní troch strán koalície, sa vláda zaviazala plne podporovať Ukrajinu a dodržať záväzky voči NATO. Dokument zdôrazňuje, že „vojna na Ukrajine je zápasom o bezpečnosť celej Európy“, a sľubuje pokračovanie finančnej a vojenskej podpory Ukrajiny vrátane využitia zmrazených ruských aktív.
V plánoch vlády figuruje aj zvýšenie spoluúčasti občanov na zdravotnom poistení, zachovanie daňových úľav na hypotéky a zavedenie tzv. príspevku za slobodu, ktorý má prostredníctvom dane z príjmu priniesť viac ako tri miliardy eur ročne na financovanie sektoru obrany.
Vládny kabinet okrem výrazných investícií do obrany plánuje aj investovať do výstavby dostupného bývania a zaviesť ročné kontroly príjmov nájomníkov v sociálnych bytoch. Cieľom je posilniť rady príslušníkov mestských polícií a kapacity vyšetrovateľov kybernetickej kriminality, zvýšiť výdavky na väznice a účtovať poplatky futbalovým klubom, ak polícia zasahuje na zápasoch.
„Ľudia očakávajú riešenia,“ uviedol líder D66 Rob Jetten, ktorý sa vo veku 38 rokov stane najmladším premiérom Holandska. „Toto by som nazval ‚vládou spolupráce‘. Spojme naše sily v parlamente aj mimo neho, s občianskymi organizáciami, priemyslom a všetkými ľuďmi, ktorí tu žijú,“ vyzval.
Pred piatkovým predstavením vládneho programu uniklo o jeho obsahu na verejnosť len málo informácií, čo podľa pozorovateľov svedčí o dôvere medzi tromi koaličnými stranami.
Nominácie na ministerské posty zatiaľ nie sú známe, ale očakáva sa, že líderka VVD Dilan Yešilgözová by sa mohla ujať ministerstva obrany alebo spravodlivosti, kde pôsobila aj v predchádzajúcej vláde Marka Rutteho.
Cieľom je finalizovať zloženie kabinetu tak, aby ho kráľovi Viliamovi Alexandrovi mohli oficiálne predstaviť 23. februára.
