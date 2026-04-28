Nová írska republikánska armáda pohrozila útokmi na domy policajtov
Nová IRA je jednou z niekoľkých aktívnych militantných skupín, ktoré sú proti mierovej dohode z roku 1998.
Autor TASR
Belfast 28. apríla (TASR) - Militantná skupina Nová írska republikánska armáda (Nová IRA) pohrozila bombovými útokmi na domy policajtov po tom, ako potvrdila, že nastražila nálož, ktorá v sobotu vybuchla pred policajnou stanicou v severoírskom Belfaste. S odvolaním sa na vyhlásenie skupiny o tom v utorok informoval miestny denník Irish News, informuje TASR.
Pri víkendovom výbuchu neutrpel nikto zranenia. Páchatelia pri ňom uniesli dodávkové vozidlo a vodiča prinútili odviezť ich k policajnej stanici. Išlo o najnovší zo sporadických útokov na políciu v regióne, ktoré pretrvávajú aj takmer 30 rokov po mierovej dohode v Severnom Írsku, uviedla agentúra Reuters.
Nová IRA je jednou z niekoľkých aktívnych militantných skupín, ktoré sú proti mierovej dohode z roku 1998. Stála za početnými útokmi na policajtov vrátane podobného nastraženia bomby v aute pred policajnou stanicou pri Belfaste z marca tohto roka.
Zameranie sa na policajtov v ich domovoch by bola eskalácia útokov, konštatoval Reuters s tým, že posledný policajt zabitý v Severnom Írsku, Ronan Kerr, zomrel pri explózii bomby pod vozidlom pred svojím domom pred 15 rokmi.
Veľkopiatková mierová dohoda viedla k odzbrojeniu írskych republikánskych a probritských lojalistických militantných skupín. Odštiepenecké republikánske skupiny však odmietajú politické kompromisy z dohody, podľa ktorej Severné Írsko zostane súčasťou Spojeného kráľovstva, pokiaľ väčšina obyvateľov regióne neschváli v referende zjednotenie s Írskom.
Pri víkendovom výbuchu neutrpel nikto zranenia. Páchatelia pri ňom uniesli dodávkové vozidlo a vodiča prinútili odviezť ich k policajnej stanici. Išlo o najnovší zo sporadických útokov na políciu v regióne, ktoré pretrvávajú aj takmer 30 rokov po mierovej dohode v Severnom Írsku, uviedla agentúra Reuters.
Nová IRA je jednou z niekoľkých aktívnych militantných skupín, ktoré sú proti mierovej dohode z roku 1998. Stála za početnými útokmi na policajtov vrátane podobného nastraženia bomby v aute pred policajnou stanicou pri Belfaste z marca tohto roka.
Zameranie sa na policajtov v ich domovoch by bola eskalácia útokov, konštatoval Reuters s tým, že posledný policajt zabitý v Severnom Írsku, Ronan Kerr, zomrel pri explózii bomby pod vozidlom pred svojím domom pred 15 rokmi.
Veľkopiatková mierová dohoda viedla k odzbrojeniu írskych republikánskych a probritských lojalistických militantných skupín. Odštiepenecké republikánske skupiny však odmietajú politické kompromisy z dohody, podľa ktorej Severné Írsko zostane súčasťou Spojeného kráľovstva, pokiaľ väčšina obyvateľov regióne neschváli v referende zjednotenie s Írskom.