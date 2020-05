Nová izraelská vláda odložila akt prísahy na nedeľu

Jeruzalem 14. mája (TASR) - Nová izraelská vláda, ktorú spoločne vytvorili premiér Benjamin Netanjahu a jeho politický rival Benny Ganc, odložila akt prísahy na nedeľu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Pôvodne mala nová vláda zložiť sľub v stredu. Tento akt ale presunuli lídri na štvrtok z dôvodu stredajšej návštevy amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea v Izraeli.



Podľa denníka Haarec Netanjahu - líder pravicovej strany Likud - požiadal Ganca - lídra centristického bloku Modrá a biela (Kachol lavan) - o odklad štvrtkovej prísahy s cieľom dokončiť distribúciu portfólií ministerstiev svojim zákonodarcom. Ganc súhlasil, uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení.



Izraelský Najvyšší súd schválil 6. mája koaličnú zmluvu uzavretú medzi Netanjahuom a Gancom. Súd v Jeruzaleme síce uviedol, že koaličná zmluva medzi Netanjahuovou pravicovou stranou Likud a Gancovým centristickým blokom Modrá a biela (Kachol lavan) je právne problematická, ale dodal, že sa do toho nebude miešať.



Nová vláda by mala ukončiť dlhodobú politickú krízu v Izraeli, v rámci ktorej sa za obdobie vyše jedného roka konali tri parlamentné voľby s nerozhodným výsledkom.



Koaliční partneri označujú novú vládu za núdzový kabinet, ktorý má pomôcť krajine prekonať negatívne dôsledky pandémie koronavírusu.



V súlade s koaličnou dohodou by mal byť prvých 18 mesiacov pôsobenia kabinetu izraelským premiérom Netanjahu. V októbri 2021 by ho mal na čele vlády vystriedať Ganc.