Nová izraelská vláda zložila prísahu

Jeruzalem 17. mája (TASR) - Nová izraelská vláda, ktorú spoločne vytvorili premiér Benjamin Netanjahu a jeho politický rival Benny Ganc, zložila v nedeľu v parlamente prísahu a ukončila tak 18 mesiacov trvajúcu politickú krízu. Pôvodne sa tak malo stať už 14. mája. Informovala o tom agentúra DPA.



Vznik novej vlády podľa agentúry znamená, že Netanjahu sa aj napriek korupčným škandálom dokázal stať izraelským premiérom už po rekordný piaty raz.



Ganc, ktorý by mal na základe koaličnej dohody Netanjahua na poste predsedu vlády vystriedať v novembri 2021, sa stal ministrom obrany.



Netanjahu môže taktiež na základe koaličnej dohody od 1. júla požiadať vládu alebo parlament hlasovať o anexii židovských osád v Predjordánsku.



Nová izraelská vláda mala pôvodne zložiť sľub už v stredu. Akt bol však nakoniec presunutý na nedeľu z dôvodu stredajšej návštevy amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea v Izraeli.



Vznik nového kabinetu by mal znamenať koniec dlhodobej politickej krízy v Izraeli, v rámci ktorej sa za obdobie vyše jedného roka konali tri parlamentné voľby s nerozhodným výsledkom.



Koaliční partneri označujú danú vládu za núdzový kabinet, ktorý má pomôcť krajine prekonať negatívne dôsledky pandémie nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2.



Ganc v tejto súvislosti v nedeľu podľa agentúry DPA vyhlásil, že voliči jemu a Netanjahuovi nedali inú možnosť, než ukončiť vzájomnú rivalitu. Židovský štát by sa mohol inak podľa jeho slov ocitnúť "v stave akejsi občianskej vojny".



V súlade s koaličnou dohodou by mal byť prvých 18 mesiacov pôsobenia kabinetu izraelským premiérom Netanjahu. V októbri 2021 by ho mal na čele vlády vystriedať Ganc.