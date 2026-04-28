< sekcia Zahraničie
Nová jadrová ponorka triedy Virginia USS Idaho vstúpila do služby
Autor TASR
Washington 28. apríla (TASR) - Americké námorníctvo na slávnostnom ceremoniáli na ponorkovej základni New London v Grotone v štáte Connecticut uviedlo do prevádzky novú útočnú ponorku triedy Virginia USS Idaho. Jej veliteľom je Chad J. Guillerault, hlavný prejav na ceremónii predniesol James Risch ako senátor za štát Idaho. TASR o tom píše podľa webu Naval News a ministerstva obrany USA.
USS Idaho (SSN 799) je 26. ponorka triedy Virginia a ôsma v pokročilej konfigurácii Block IV. Bola postavená na základe dohody o spolupráci medzi spoločnosťami General Dynamics Electric Boat a HII-Newport News Shipbuilding. Je vyzbrojená protilodnými strelami Harpoon, pozemnými strelami Tomahawk a ťažkými torpédami Mark 48.
Bola pokrstená tradičným námorným spôsobom 16. marca 2024 v lodenici Electric Boat v Grotone, keď sponzorka lode pani Teresa Stackleyová namiesto fľaše šampanského o jej bok rozbila fľašu s vodou zo štyroch jazier v štáte Idaho. Moderné ponorky sa už potom nespúšťajú klasickým sklzom do vody, ale vyplávajú z doku.
Ide o doteraz najmodernejšiu ponorku v rámci americkej námornej flotily. Pravdepodobne bude nasadená tam, kde USA potrebujú diskrétnu vojenskú prítomnosť. Trieda Virginia sa vyznačuje sofistikovanými schopnosťami sledovania a vylepšeniami pre špeciálne bojové účely, niektoré nové prvky minimalizujú detekciu nepriateľom.
Pri výtlaku 7800 ton, dĺžke 117 metrov a šírke deväť metrov jej posádku tvorí 135 osôb. Jadrový reaktor počas plánovanej životnosti lode nebude vyžadovať dopĺňanie paliva, čím sa znížia náklady na životný cyklus a zvýši prevádzková dostupnosť. Má neobmedzený dosah, pohon parnými turbínami umožňuje maximálnu rýchlosť viac ako 25 uzlov (46 km/h).
V súčasnosti výzbroj USA tvorí 65–70 jadrových ponoriek, Rusko ich má zhruba 55-60 a Čína 20-25, Spojené kráľovstvo 10-11, Francúzsko 9-10 a India 2-3. Ide o odhady, pretože presné čísla sú utajované a rozdielna je aj ich kvalita (tichosť, senzory, zbrane) čo je často dôležitejšie než počet.
