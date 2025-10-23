< sekcia Zahraničie
Nová japonská premiérka plánuje urýchliť zvýšenie investícií do obrany
Kľúčový spojenec Japonska Spojené štáty, ktoré majú v krajine nasadených viac ako 60.000 vojakov, požadujú, aby Tokio vynaložilo viac prostriedkov na vlastnú obranu.
Autor TASR
Tokio 23. októbra (TASR) - Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová plánuje urýchliť zvýšenie investícií do obrany a cieľ vynakladať na obranu dve percentá HDP by chcela dosiahnuť už koncom tohto fiškálneho roka. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry AFP.
Tokio pôvodne plánovalo zvýšiť obranné výdavky na dve percentá vo fiškálnom roku 2027 až 2028. Japonské média však píšu, že Takaičiová v piatok počas svojho prvého prejavu pred japonským parlamentom oznámi zámer dosiahnuť tento cieľ už koncom marca budúceho roka.
AFP pripomína, že kľúčový spojenec Japonska Spojené štáty, ktoré majú v krajine nasadených viac ako 60.000 vojakov, požadujú, aby Tokio vynaložilo viac prostriedkov na vlastnú obranu.
Do Japonska by mal v pondelok doraziť americký prezident Donald Trump, ktorý tam zavíta po summite lídrov Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Malajzii. Podľa ministra zahraničných vecí Tošimicu Motegiho bude japonská vláda Trumpovi tlmočiť, že zásadné posilnenie svojich obranných schopností považuje za najvyššiu prioritu.
Dolná komora japonského parlamentu zvolila predsedníčku Liberálnodemokratickej strany (LDP) Takaičiovú za premiérku v utorok, čím sa stala prvou ženou na čele japonskej vlády. Na poste nahradila Šigerua Išibu, ktorý z funkcie odstúpil po neúspechu LDP v parlamentných voľbách.
