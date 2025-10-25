Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nová japonská premiérka prvýkrát telefonicky hovorila s Trumpom

Na snímke novozvolená japonská premiérka Sanae Takaičiová. Foto: TASR/AP

Trump navštívi Japonsko v pondelok.

Autor TASR
Tokio 25. októbra (TASR) — Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová v sobotu telefonicky hovorila s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý na budúci týždeň navštívi Japonsko. Povedala mu, že posilnenie spojenectva medzi ich krajinami je „najvyššou prioritou“ jej administratívy na diplomatickej a bezpečnostnej úrovni, informujú agentúry AFP a Kjódó.

„Dohodli sme sa, že sa budeme usilovať o pozdvihnutie japonsko-amerického spojenectva na novú úroveň,“ uviedla pred novinármi Takaičiová, ktorú dolná komora parlamentu v utorok zvolila za prvú premiérku Japonska.

Takaičiová tiež uviedla, že Trumpa považuje za „veľmi čulého a zábavného človeka“. Požiadala ho o spoluprácu pri riešení otázky únosov japonských občanov do Severnou Kórey, ku ktorým došlo prevažne v 70. - 90. rokoch 20. storočia, ako aj pri budovaní slobodného a otvoreného indicko-pacifického regiónu.

V príspevku na sieti X označila rozhovor s Trumpom za „dobrý a úprimný“.

Trump navštívi Japonsko v pondelok. Zastaví sa tam na ceste do Južnej Kórei, kde sa plánuje v rámci summitu organizácie Ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca (APEC) stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Americký prezident chce, aby Tokio a ďalší spojenci zvýšili svoje vojenské výdavky. Vo svojom prvom politickom prejave Takaičiová v piatok uviedla, že v tomto fiškálnom roku Japonsko na obranu vynaloží dve percentá hrubého domáceho produktu, čím sa cieľ vlády dosiahne o dva roky skôr.

Takaičiová pricestovala v sobotu do malajzijskej metropoly Kuala Lumpur, kde sa v nedeľu začne vrcholná schôdzka lídrov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), na ktorej sa zúčastní aj Trump. Na programe má aj účasť na následnom summite APEC-u.
