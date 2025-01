ÚTOK ŽRALOKA: Muž zostal v bezvedomí, pohotovosť bola zatvorená

Nouméa 3. januára (TASR) - Štyridsaťročného muža usmrtil žralok na pobreží ostrova Kendek patriaceho do súostrovia Nová Kaledónia, zámorského územia Francúzska. Informovala o tom v piatok tamojšia prokuratúra, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Muž na zmienený ostrov vycestoval so svojou rodinou, pričom v čase, keď na neho vo štvrtok zaútočil žralok, lovil ryby. Žralok mu vážne poranil ruku a muž po útoku zostal v bezvedomí.



Príbuzní ho previezli do nemocnice na ostrove Nová Kaledónia, hlavnom a rovnomennom ostrove tichomorského súostrovia. Tamojšia pohotovosť však bola od 1. januára zatvorená pre nedostatok zamestnancov. Na miesto bol následne vyslaný lekársky tím z inej časti Novej Kaledónie, oživiť muža však už nedokázal. Dosiaľ nie je známe, aký druh žraloka ho napadol.



Nová Kaledónia zaznamenala v ostatných rokoch nárast počtu útokov žralokov. Hlavné mesto Nouméa preto v roku 2023 vyhlásilo tzv. otvorenú sezónu na ich lov a uskutočnilo tiež viacero preventívnych odchytov v nádeji, že tak opäť zaistí bezpečnosť svojich pláží.