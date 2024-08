POTÝČKY V NOVEJ KALEDÓNII: Policajti zastrelili ozbrojenca

Nouméa 15. augusta (TASR) - Francúzska polícia vo štvrtok zastrelila počas potýčok v Novej Kaledónii jednu osobu, ktorá na ňu predtým strieľala, uviedla miestna prokuratúra. Počet obetí počas troch mesiacov nepokojov na francúzskom tichomorskom území sa tak zvýšil na 11, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



K streľbe podľa prokurátora Yvesa Dupasa došlo v meste Thio na východe krajiny počas toho, ako polícia odstraňovala zátarasy z mosta. Jeden z policajtov bol počas nepokojov zasiahnutý kameňom do tváre a následne na neho niekoľkokrát vystrelili.



Policajti streľbu opätovali a zranili dvoch demonštrantov, z ktorých jeden zomrel na ceste do nemocnice. V súvislosti s incidentom sa začalo viesť viacero vyšetrovaní, oznámil prokurátor.



K podobnému incidentu došlo aj v júli, keď sa polícia dostala pod paľbu pri odstraňovaní zátarás v Mont-Dore pri hlavnom meste. Policajti aj vtedy streľbu opätovali, pričom o život prišiel jeden muž.



V polovici mája vypukli v Novej Kaledónii nepokoje pre plánovanú reformu volebného systému, ktorá by podľa domorodých Kanakov zmarila akékoľvek šance na nezávislosť súostrovia.



Niektorí z nich zabarikádovali cesty a podpaľovali alebo rabovali autá, podniky a verejné budovy. Nepokoje si vyžiadali desať mŕtvych a spôsobili škody vo výške 2,2 miliardy eur. Francúzsko vyslalo na súostrovie tisíce vojakov a policajtov, aby obnovili poriadok.