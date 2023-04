Nová metóda pomôže odhaliť Parkinsonovu chorobu pred príznakmi

Filadelfia 13. apríla (TASR) - Vedci objavili novú metódu, vďaka ktorej bude možné diagnostikovať Parkinsonovu chorobu ešte skôr, než sa objavia prvé príznaky. Uvádza sa to v štúdii, ktorá bola vo štvrtok zverejnená v časopise Lancet Neurology. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie spôsobené nahromadením abnormálneho proteínu alfa-synukleín v mozgu a nervovom ústrojenstve. Choroba môže byť dôsledkom aterosklerózy mozgových ciev, zápalového procesu v mozgu, otravy oxidom uhoľnatým, alebo aj iných, ešte neznámych procesov.



Diagnostikovať Parkinsonovu chorobu je pomerne náročné, keďže nemá špecifické symptómy, ktorými sa manifestuje. Primárnym príznakom tohto ochorenia je tras (tremor), ďalej stuhnutosť svalstva, pomalý pohyb, nestabilita či strata rovnováhy. Medzi sekundárne príznaky patria porucha chôdze, písma i reči a depresia. Vedci však upozorňujú, že tieto príznaky môžu byť i prejavmi iných ochorení.



Vedci teraz vyvinuli novú metódu, ktorá pomocou tzv. amplifikácie (namnoženia) alfa-synukleínu dokáže identifikovať ľudí, ktorí majú riziko vzniku Parkinsonovej choroby, ešte pred objavením sa motorických príznakov. Tento objav by tiež mohol pomôcť v snahách vyvinúť liek na toto rozšírené neurodegeneratívne ochorenie.



The Guardian pripomína, že počet prípadov Parkinsonovej choroby sa počas uplynulých 25 rokov zdvojnásobil. Týmto ochorením v súčasnosti trpí asi desať miliónov ľudí vrátane viacerých známych osobností, napríklad bývalého amerického boxera Muhammada Aliho (1942 - 2016), kanadsko-amerického herca Michaela J. Foxa, španielskeho surrealistického maliara Salvadora Dalího (1904 - 1989) i pápeža Jána Pavla II. (1920 - 2005).



Na 11. apríla zároveň pripadol Svetový deň Parkinsonovej choroby, upozorňuje Guardian.